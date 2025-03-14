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Эти игрушки служат годами, даже если ваша собака – настоящий жевательный монстр

2:09
Зоосфера

Собаки обожают жевать, но далеко не каждая игрушка способна выдержать их напор. Если ваш питомец быстро расправляется с обычными мячиками и канатами, стоит обратить внимание на неразрушимые игрушки, созданные специально для активных и мощных жевателей.

Собака породы такса
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы такса

Эти прочные игрушки изготовлены из резины, плотного текстиля или канатов, чтобы дарить вашему питомцу часы удовольствия и не разлетаться на куски за пару минут.

Почему стоит выбрать неразрушимые игрушки

  • Безопасность: меньше риска, что собака проглотит кусочки разрушенной игрушки.
  • Экономия: прочные игрушки служат дольше, что избавляет от частых замен.
  • Чистка зубов: многие модели помогают поддерживать здоровье зубов и десен.

Топ-7 самых прочных игрушек

  • KONG Tires: резиновая шина с полостью для лакомств, идеальна для мощных жевателей.
  • Kong Ring: кольцо из упругой резины для длительных жевательных сессий.
  • Beco Hemp Rope Jungle Ring: кольцо из пеньки и хлопка, которое одновременно чистит зубы.
  • Kong Wildknots Bear: мягкая, но прочная игрушка с внутренним каркасом из узловатой веревки.
  • Planet Dog Orbee-Tuff Planet Ball: практически неразрушимый резиновый мяч.
  • Ruffwear Lunker: идеальна для собак, которые любят плавать, не тонет в воде.
  • Bamboodles Large: игрушка со вкусом арахисового масла, которую легко держать лапами.

Дополнительные прочные игрушки:

  • Игрушки-пищалки (например, кукуруза Acecy или овощи Good Boy)
  • Веревочные канаты (игрушка Fida)
  • Игрушки со вкусами (бекон Nylabone, курица TastyBone)
  • Интерактивные игрушки для апортировки (Chuckit! Max Glow)
  • Прочные жевательные кости и деревянные палочки

Заключение

Если ваша собака любит грызть все подряд, надежные игрушки помогут сохранить и ваш дом, и зубы питомца в безопасности. Выбирайте прочные, безопасные и долговечные модели, которые принесут максимум удовольствия!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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