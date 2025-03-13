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Эти весенние цветы смертельно опасны для собак: не допускайте их в дом и сад

1:46
Зоосфера

Весна радует нас яркими красками природы, но не все сезонные цветы безопасны для четвероногих друзей. Пока собаки с удовольствием резвятся на улице, их любопытство может привести к серьезным проблемам, если они решат попробовать на вкус опасные растения.

Щенок
Фото: flickr.com by leisergu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Щенок

Благотворительная организация Dogs Trust предупреждает: некоторые популярные весенние цветы могут быть токсичными для собак.

Какие растения несут угрозу

Среди ядовитых цветов выделяют

  • Нарциссы
  • Тюльпаны
  • Подснежники
  • Рододендроны
  • Амариллисы
  • Азалии
  • Колокольчики

Другие опасные растения

  • Лютики
  • Крокусы
  • Примулы
  • Цикламены
  • Наперстянка
  • Листья и семена бузины
  • Луковицы гиацинта
  • Люпины

Особую опасность представляют луковицы: если собака любит копать землю, риск отравления увеличивается.

Симптомы отравления

Признаки токсического воздействия

  • Рвота и диарея.
  • Обильное слюнотечение.
  • Летаргия (вялость).
  • В тяжелых случаях – тремор и судороги.

Если ваша собака съела что-то подозрительное, даже без проявления симптомов, срочно обратитесь к ветеринару.

Как защитить питомца

Простые правила безопасности

  • Не позволяйте собаке копать в местах, где посажены луковицы.
  • Ограждайте клумбы, если ваш питомец склонен к любопытству.
  • Приучайте собаку к команде "Фу!", чтобы она не брала растения в рот.
  • Внимательно следите за поведением питомца на прогулке.

Весна – прекрасное время для прогулок, но безопасность собак должна оставаться в приоритете. Теперь, зная о токсичных растениях, вы сможете защитить любимца от неприятностей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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