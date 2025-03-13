Эти весенние цветы смертельно опасны для собак: не допускайте их в дом и сад

Весна радует нас яркими красками природы, но не все сезонные цветы безопасны для четвероногих друзей. Пока собаки с удовольствием резвятся на улице, их любопытство может привести к серьезным проблемам, если они решат попробовать на вкус опасные растения.
Благотворительная организация Dogs Trust предупреждает: некоторые популярные весенние цветы могут быть токсичными для собак.
Особую опасность представляют луковицы: если собака любит копать землю, риск отравления увеличивается.
Если ваша собака съела что-то подозрительное, даже без проявления симптомов, срочно обратитесь к ветеринару.
Весна – прекрасное время для прогулок, но безопасность собак должна оставаться в приоритете. Теперь, зная о токсичных растениях, вы сможете защитить любимца от неприятностей.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!