Эти весенние цветы смертельно опасны для собак: не допускайте их в дом и сад

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весна радует нас яркими красками природы, но не все сезонные цветы безопасны для четвероногих друзей. Пока собаки с удовольствием резвятся на улице, их любопытство может привести к серьезным проблемам, если они решат попробовать на вкус опасные растения.

Фото: flickr.com by leisergu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Щенок

Благотворительная организация Dogs Trust предупреждает: некоторые популярные весенние цветы могут быть токсичными для собак.

Какие растения несут угрозу

Среди ядовитых цветов выделяют

Нарциссы

Тюльпаны

Подснежники

Рододендроны

Амариллисы

Азалии

Колокольчики

Другие опасные растения

Лютики

Крокусы

Примулы

Цикламены

Наперстянка

Листья и семена бузины

Луковицы гиацинта

Люпины

Особую опасность представляют луковицы: если собака любит копать землю, риск отравления увеличивается.

Симптомы отравления

Признаки токсического воздействия

Рвота и диарея.

Обильное слюнотечение.

Летаргия (вялость).

В тяжелых случаях – тремор и судороги.

Если ваша собака съела что-то подозрительное, даже без проявления симптомов, срочно обратитесь к ветеринару.

Как защитить питомца

Простые правила безопасности

Не позволяйте собаке копать в местах, где посажены луковицы.

Ограждайте клумбы, если ваш питомец склонен к любопытству.

Приучайте собаку к команде "Фу!", чтобы она не брала растения в рот.

Внимательно следите за поведением питомца на прогулке.

Весна – прекрасное время для прогулок, но безопасность собак должна оставаться в приоритете. Теперь, зная о токсичных растениях, вы сможете защитить любимца от неприятностей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

