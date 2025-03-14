Ваша собака превращает квартиру в руины? Простые методы, чтобы сохранить вещи

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Грызёт мебель, обувь или даже стены? Многие владельцы собак сталкиваются с проблемой, когда питомец буквально разрушает дом. Однако важно понимать, что это не капризы и не желание насолить хозяину, а естественное поведение, связанное с возрастом, воспитанием или здоровьем собаки.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Разбираемся, почему это происходит и как помочь питомцу избавиться от вредной привычки.

Почему собака всё грызёт?

Возраст играет роль

Щенки грызут вещи во время смены зубов — это помогает им снять зуд и дискомфорт.

Взрослые собаки могут портить предметы из-за недостатка внимания, скуки или даже проблем со здоровьем.

Породные особенности

Некоторые породы склонны к разрушительному поведению больше других.

Норные собаки (таксы, фокстерьеры, ягдтерьеры) любят копать и грызть, потому что они были выведены для охоты.

Охотничьи породы (гончие, лайки, ретриверы) склонны к активному поведению и нуждаются в длительных прогулках.

Другие причины

Стресс и тревога. Например, собака переживает разлуку с хозяином.

Дефицит активности. Если питомец мало гуляет и не получает достаточной нагрузки, он находит способ выплеснуть энергию.

Проблемы с питанием. Недостаток витаминов или неправильный рацион могут привести к желанию "добывать" пищу любым способом.

Что делать, если собака портит вещи?

Для щенков

Обучение с первого дня. Покажите питомцу, что можно грызть, а что нельзя. Игрушки для зубов. Дайте щенку специальные прорезыватели, чтобы облегчить зуд. Запрещающие команды. Учите собаку командам "нельзя" и "фу".

Для взрослых собак

Увеличьте физическую активность. Долгие прогулки, тренировки и игры помогут питомцу выплеснуть энергию. Создайте безопасную среду. Убирайте обувь в шкаф, используйте спреи с неприятным запахом на мебели. Играйте с собакой. Многие питомцы грызут вещи просто потому, что им скучно. Занимайтесь дрессировкой. Даже если собака взрослая, её можно научить новым правилам.

Нужно ли наказывать собаку?

Нет! Бить или кричать на питомца бесполезно — он не поймёт, за что его наказывают. Реагировать нужно только в момент совершения действия. Например, если собака взяла вашу обувь, спокойно замените её на игрушку и похвалите питомца за правильный выбор.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

