Барсик, Мурка или что-то необычное? Как выбрать идеальное имя для кота

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор имени для кота — это не просто вопрос фантазии. Кличка должна быть короткой, звучной и легко запоминаемой. Если питомец не реагирует на имя, возможно, оно ему просто не подходит!

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Как выбрать идеальное имя для кошки?

Слух кошек отличается от человеческого — они лучше воспринимают шипящие и свистящие звуки.

Оптимальная длина имени — 1-3 слога, иначе питомцу будет трудно запомнить.

Цвет шерсти подскажет имя — Белоснежка, Уголёк, Рыжик, Пепел или Полосатик.

Порода может вдохновить — Сфинксам подходят изысканные имена, а британцы отлично откликаются на аристократичные клички.

Не стоит переусердствовать — слишком сложные имена коты просто игнорируют.

Как быстрее приучить кошку к имени?

Зовите питомца перед едой — так он запомнит имя быстрее.

Произносите ласково — резкие интонации могут отпугнуть.

Не путайте с другими звуками — если имя похоже на слово "нет", кошка будет его избегать.

Не меняйте кличку часто — взрослым кошкам сложно привыкнуть к новому имени.

Кошка не откликается на кличку? Попробуйте изменить имя на более короткое и звучное!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

