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Это не просто любовь: почему ваша собака на самом деле вас облизывает

1:40
Зоосфера

Каждый владелец собаки сталкивался с тем, что питомец постоянно облизывает руки, лицо или даже раны. Но это не просто проявление любви — за таким поведением скрывается целый язык общения.

Собака породы Фокстерьер
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/master1305 is licensed under Public domian
Собака породы Фокстерьер

Почему собака облизывает хозяина?

  • Проверяет, "свой" ли ты — по вкусу и запаху питомец считывает информацию о вас.
  • Просит внимания — если вы долго игнорируете собаку, она напомнит о себе.
  • Снимает стресс — облизывание помогает собаке успокоиться в тревожной ситуации.
  • Проявляет заботу — если вам плохо, собака может вылизывать руки или лицо, пытаясь утешить.
  • Ждёт награды — если раньше за это давали лакомство или ласку, питомец закрепляет привычку.

Можно ли позволять собаке облизывать вас?

  • Да, если это не мешает — для собак облизывание естественно.
  • Нет, если оно становится навязчивым — иногда это признак тревожности или нехватки внимания.
  • Опасность для здоровья — собачья слюна содержит ферменты, но и множество микробов.

Как отучить собаку от привычки облизывать?

  • Используйте команду "нельзя" — чёткий запрет поможет питомцу понять границы.
  • Отстранитесь — не поощряйте поведение, не отвечайте лаской.
  • Переключите внимание — дайте игрушку или предложите альтернативный способ взаимодействия.
  • Больше игр и прогулок — возможно, собаке просто не хватает активности.

Если собака слишком навязчиво облизывает хозяина или ведёт себя беспокойно, лучше проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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