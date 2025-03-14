Это не просто любовь: почему ваша собака на самом деле вас облизывает

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец собаки сталкивался с тем, что питомец постоянно облизывает руки, лицо или даже раны. Но это не просто проявление любви — за таким поведением скрывается целый язык общения.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/master1305 is licensed under Public domian Собака породы Фокстерьер

Почему собака облизывает хозяина?

Проверяет, "свой" ли ты — по вкусу и запаху питомец считывает информацию о вас.

Просит внимания — если вы долго игнорируете собаку, она напомнит о себе.

Снимает стресс — облизывание помогает собаке успокоиться в тревожной ситуации.

Проявляет заботу — если вам плохо, собака может вылизывать руки или лицо, пытаясь утешить.

Ждёт награды — если раньше за это давали лакомство или ласку, питомец закрепляет привычку.

Можно ли позволять собаке облизывать вас?

Да, если это не мешает — для собак облизывание естественно.

Нет, если оно становится навязчивым — иногда это признак тревожности или нехватки внимания.

Опасность для здоровья — собачья слюна содержит ферменты, но и множество микробов.

Как отучить собаку от привычки облизывать?

Используйте команду "нельзя" — чёткий запрет поможет питомцу понять границы.

Отстранитесь — не поощряйте поведение, не отвечайте лаской.

Переключите внимание — дайте игрушку или предложите альтернативный способ взаимодействия.

Больше игр и прогулок — возможно, собаке просто не хватает активности.

Если собака слишком навязчиво облизывает хозяина или ведёт себя беспокойно, лучше проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

