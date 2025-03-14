Это не просто любовь: почему ваша собака на самом деле вас облизывает
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Каждый владелец собаки сталкивался с тем, что питомец постоянно облизывает руки, лицо или даже раны. Но это не просто проявление любви — за таким поведением скрывается целый язык общения.
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Собака породы Фокстерьер
Почему собака облизывает хозяина?
- Проверяет, "свой" ли ты — по вкусу и запаху питомец считывает информацию о вас.
- Просит внимания — если вы долго игнорируете собаку, она напомнит о себе.
- Снимает стресс — облизывание помогает собаке успокоиться в тревожной ситуации.
- Проявляет заботу — если вам плохо, собака может вылизывать руки или лицо, пытаясь утешить.
- Ждёт награды — если раньше за это давали лакомство или ласку, питомец закрепляет привычку.
Можно ли позволять собаке облизывать вас?
- Да, если это не мешает — для собак облизывание естественно.
- Нет, если оно становится навязчивым — иногда это признак тревожности или нехватки внимания.
- Опасность для здоровья — собачья слюна содержит ферменты, но и множество микробов.
Как отучить собаку от привычки облизывать?
- Используйте команду "нельзя" — чёткий запрет поможет питомцу понять границы.
- Отстранитесь — не поощряйте поведение, не отвечайте лаской.
- Переключите внимание — дайте игрушку или предложите альтернативный способ взаимодействия.
- Больше игр и прогулок — возможно, собаке просто не хватает активности.
Если собака слишком навязчиво облизывает хозяина или ведёт себя беспокойно, лучше проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру