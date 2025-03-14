Если кошка делает это — она выбрала вас: как понять, кто её любимчик

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — независимые создания, но если они привязались к человеку, это навсегда. Однако не всегда хозяином становится тот, кто кормит и ухаживает. Кого же питомец считает главным, и можно ли завоевать его доверие?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Как кошки выбирают себе хозяина?

Важнее не кормёжка, а эмоции — кошка сближается с тем, кто играет, разговаривает и проявляет внимание.

Она хочет быть рядом — спит, следит за передвижениями, приходит полежать.

Приносит "подарки" — если вам достался мышиный "сюрприз", поздравляем: вы избранный!

Терпит неприятные процедуры — если когти даёт подстричь только вам, значит, доверяет безоговорочно.

Может ли у кошки быть несколько хозяев?

Да! Кошки способны привязываться к нескольким членам семьи. Однако они всё равно выберут "главного".

Как завоевать доверие кошки?

Не навязывайтесь — дайте кошке освоиться и самой решить, когда подойти. Общайтесь — разговаривайте с питомцем, играйте, гладьте, но только если он не против. Изучите её привычки — знайте, какие игрушки и лакомства ей нравятся. Позвольте устанавливать границы — если кошка требует открыть дверь или занять конкретное место, уважайте её территорию.

Если хотите стать любимцем кошки, ведите себя как кошка — проявляйте интерес, но сохраняйте независимость!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

