Самые дорогие кошки в мире: сколько стоит роскошь на четырёх лапах

На выбор предлагается 73 стандартизированные породы, признанные Международной ассоциацией кошек, а также бесчисленное количество смешанных пород. Однако за эксклюзивных представителей кошачьего мира приходится платить внушительные суммы.

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Тем не менее, важно помнить: не обязательно тратить целое состояние на кошку. В приютах множество замечательных питомцев, которые ждут заботливых хозяев. А теперь — к самым дорогим породам!

Самые дорогие породы кошек в мире

Кошки — одни из самых популярных домашних животных, но некоторые породы стоят целое состояние. Давайте рассмотрим самые дорогие породы кошек и их особенности.

1. Ашера - до 2 000 000 рублей

Настоящая экзотика среди домашних кошек. Ашера — это гибрид африканского сервала, азиатского леопардового кота и обычной кошки. Её крупные размеры, леопардовый окрас и редкость делают породу одной из самых дорогих в мире.

2. Саванна - до 1 500 000 рублей

Этих грациозных кошек вывели путем скрещивания сервала и домашней кошки. Они невероятно умны, активны и привязываются к хозяину, словно собаки. Однако саваннам нужно много внимания и пространства.

3. Бенгальская кошка - до 600 000 рублей

Порода с диким внешним видом и ласковым характером. Бенгалы произошли от азиатского леопардового кота и домашней кошки. Их необычная пятнистая шкура и игривый темперамент делают их популярными среди ценителей.

4. Чаузи - до 500 000 рублей

Гибрид абиссинской кошки и болотной рыси. Чаузи очень умны, активны и нуждаются в постоянном внимании. Эта порода не для тех, кто проводит много времени вне дома.

5. Петерболд - до 300 000 рублей

Изящная и полностью бесшерстная порода, выведенная в Санкт-Петербурге. Петерболды очень дружелюбны, умны и преданны своим владельцам. Они легко обучаемы и отлично ладят с людьми.

6. Корниш-рекс - до 250 000 рублей

Эти кошки отличаются волнистой шерстью, высоким интеллектом и игривым нравом. Корниш-рексы активны, энергичны и постоянно ищут общения.

7. Канаани - до 200 000 рублей

Редкая порода, внешне напоминающая дикого зверя. Выведена путем скрещивания нескольких пород, включая бенгальскую и абиссинскую кошек. Отличается независимым характером.

8. Мейн-кун - до 180 000 рублей

Одна из самых крупных домашних кошек. Мейн-куны обладают густой шерстью, умом и дружелюбным характером. Несмотря на внушительные размеры, они ласковы и отлично ладят с детьми.

9. Русская голубая - до 120 000 рублей

Изящная, с гладкой серебристо-голубой шерстью и выразительными зелеными глазами. Русская голубая известна своим спокойствием и преданностью владельцу.

10. Шотландская вислоухая - до 100 000 рублей

Порода, покорившая многих своими необычными загнутыми ушами. Шотландцы обладают дружелюбным нравом и быстро привыкают к людям, становясь настоящими членами семьи.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

