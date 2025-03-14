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Обувь в безопасности: трюк, который моментально отвлекает собаку от ботинок

3:24
Зоосфера

Ваши любимые кроссовки в клочья? Шлёпанцы пропадают под диваном, а ботинки выглядят так, будто прошли через стаю волков? Если собака грызёт обувь, значит, она пытается вам что-то сказать — просто вы пока её не понимаете.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

Спойлер: решение этой проблемы проще, чем кажется, и не требует ни крика, ни жёстких запретов.

Почему собака грызёт обувь

Прежде чем ругать питомца, давайте разберёмся, почему он так себя ведёт. Основные причины:

  • Скука. Когда собаке нечем заняться, она находит себе "развлечение".

  • Прорезывание зубов. Щенки жуют всё подряд, чтобы успокоить зуд в дёснах.

  • Инстинкт. Жевание помогает животным расслабиться и снизить тревожность.

  • Любовь к хозяину. Обувь пахнет вами сильнее, чем любая другая вещь в доме. Для собаки это как письмо с ароматом любимого человека, и она буквально хочет его "прочитать" зубами.

Как отучить собаку грызть обувь

Теперь главный вопрос — как сделать так, чтобы пёс потерял интерес к вашей обуви:

1. Создайте альтернативу с вашим запахом
Возьмите старую футболку, поносите её пару дней, чтобы она впитала ваш запах, и отдайте собаке вместо обуви. Этот предмет будет пахнуть вами, но при этом не представлять ценности.

2. Сделайте обувь непривлекательной
Собаки обожают запахи хозяина, но есть ароматы, от которых они бегут, как от огня. Натрите обувь каплей эфирного масла цитрусовых или яблочным уксусом. Эти запахи отпугивают собак, и они быстро теряют интерес к ботинкам.

3. Дайте собаке правильную игрушку
Пёс жуёт обувь не потому, что её вкуснее косточки, а потому что у него нет достойной альтернативы.

  • Купите жевательную игрушку с лакомством внутри.
  • Каждый раз, когда собака потянется к ботинку, дайте ей игрушку.
  • Хвалите за правильный выбор — так питомец поймёт, что игрушка интереснее обуви.

4. Уберите обувь из зоны доступа
Самый простой способ победить проблему — не давать собаке возможности грызть обувь. Храните её в закрытых шкафах или на полках, куда питомец не достанет.

5. Добавьте физическую и умственную нагрузку
Часто собака грызёт вещи от скуки. Увеличьте длительность прогулок, добавьте активные игры, дрессировку и головоломки. Уставший пёс не будет тратить энергию на уничтожение ваших туфель.

Если пёс уже освоил эту вредную привычку, вам нужно правильно перенаправлять его внимание:

  • Поймали с ботинком? Спокойно уберите его и предложите игрушку.

  • Не бейте и не кричите. Это только усилит тревогу, из-за которой собака начала грызть обувь.

  • Хвалите за правильное поведение. Пёс должен понимать, что игрушка = похвала.

Итог

Отучить собаку грызть обувь можно без наказаний. Достаточно убрать обувь, предложить альтернативу, добавить активности и слегка обмануть пса с запахами. Главное — терпение. Через пару недель ваш питомец даже не вспомнит, что когда-то был "шоурумом по уничтожению кроссовок".

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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