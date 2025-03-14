Обувь в безопасности: трюк, который моментально отвлекает собаку от ботинок

Ваши любимые кроссовки в клочья? Шлёпанцы пропадают под диваном, а ботинки выглядят так, будто прошли через стаю волков? Если собака грызёт обувь, значит, она пытается вам что-то сказать — просто вы пока её не понимаете.
Спойлер: решение этой проблемы проще, чем кажется, и не требует ни крика, ни жёстких запретов.
Прежде чем ругать питомца, давайте разберёмся, почему он так себя ведёт. Основные причины:
Как отучить собаку грызть обувь
Теперь главный вопрос — как сделать так, чтобы пёс потерял интерес к вашей обуви:
1. Создайте альтернативу с вашим запахом
Возьмите старую футболку, поносите её пару дней, чтобы она впитала ваш запах, и отдайте собаке вместо обуви. Этот предмет будет пахнуть вами, но при этом не представлять ценности.
2. Сделайте обувь непривлекательной
Собаки обожают запахи хозяина, но есть ароматы, от которых они бегут, как от огня. Натрите обувь каплей эфирного масла цитрусовых или яблочным уксусом. Эти запахи отпугивают собак, и они быстро теряют интерес к ботинкам.
3. Дайте собаке правильную игрушку
Пёс жуёт обувь не потому, что её вкуснее косточки, а потому что у него нет достойной альтернативы.
4. Уберите обувь из зоны доступа
Самый простой способ победить проблему — не давать собаке возможности грызть обувь. Храните её в закрытых шкафах или на полках, куда питомец не достанет.
5. Добавьте физическую и умственную нагрузку
Часто собака грызёт вещи от скуки. Увеличьте длительность прогулок, добавьте активные игры, дрессировку и головоломки. Уставший пёс не будет тратить энергию на уничтожение ваших туфель.
Если пёс уже освоил эту вредную привычку, вам нужно правильно перенаправлять его внимание:
Итог
Отучить собаку грызть обувь можно без наказаний. Достаточно убрать обувь, предложить альтернативу, добавить активности и слегка обмануть пса с запахами. Главное — терпение. Через пару недель ваш питомец даже не вспомнит, что когда-то был "шоурумом по уничтожению кроссовок".
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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