Белоснежные гиганты: 5 пород собак, которых можно спутать с белым медведем

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о собаке, которая выглядит, как настоящий белый медведь? Некоторых породистых псов можно легко принять за миниатюрную версию грозного арктического хищника. Они такие же мощные, пушистые и внушительные!

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самоедская лайка

Вот пять пород, которые не просто напоминают белых медведей внешне, но и обладают схожими чертами характера.

Самоед — жизнерадостный "белый медвежонок"

Эти собаки буквально светятся от счастья! Их густая белая шерсть, плотное телосложение и фирменная "самоедская улыбка" делают их похожими на плюшевого белого медведя:

Отличается выносливостью и дружелюбным характером.

Исторически использовалась как ездовая и пастушья собака.

Подходит для семей с детьми и активных людей.

Пиренейская горная собака — невозмутимый страж

Эта величественная порода выглядит, как медведь-охранник: огромная, пушистая, с мощным телосложением:

Водоотталкивающая шерсть позволяет ей легко переносить снег и дождь.

Обладает отличными сторожевыми качествами, но при этом спокойна и дружелюбна.

Независима и интеллектуальна, но требует терпения в воспитании.

Тибетский мастиф — белый великан с характером

Хотя чаще встречаются рыжие и черные особи, тибетский мастиф может быть и кремово-белым, превращаясь в настоящего мохнатого медведя:

Сильный, свободолюбивый и независимый.

Требует уважительного отношения и грамотного воспитания.

Великолепный сторож, который не потерпит чужаков.

Кувас — аристократ среди "белых медведей"

Эта порода родом из Венгрии, и ее представителей легко спутать с арктическим хищником из-за белоснежной густой шерсти и внушительных размеров.

Обладает мощным телосложением и грациозной походкой.

Очень умна, самостоятельна и уверена в себе.

Подходит только опытным владельцам, так как требует твердой руки.

Мареммо-абруццкая овчарка — итальянский полярный медведь

С первого взгляда можно принять эту собаку за дикого зверя — настолько она внушительна и пушиста.

Умна и независима, но невероятно преданна хозяину.

Отличается высокой настороженностью к незнакомцам.

Требует регулярного воспитания и большого пространства для жизни.

Кому подойдут "мини-белые медведи"

Если вы мечтаете о собаке, которая выглядит, как белый медведь, будьте готовы к серьезному уходу. Все эти породы требуют активных прогулок, частого вычесывания и правильного воспитания.

Но если у вас есть место, терпение и любовь к пушистым гигантам — один из этих четвероногих "медведей" станет для вас идеальным компаньоном!

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



