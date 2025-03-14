Эти 7 продуктов запрещены для собак, но они всё равно оказываются в миске

Вы уверены, что кусочек колбасы или сыра — это просто угощение? Ваша собака тайно ненавидит некоторые "вкусняшки" со стола! Более того, некоторые продукты могут привести к отравлению, судорогам и даже летальному исходу.
Самые опасные продукты для собак:
Как защитить питомца:
Что делать, если собака отравилась
Симптомы: вялость, рвота с кровью, дрожь, судороги. Немедленно везите животное к ветеринару! До приезда врача можно дать активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса), растворённый в воде. Но никогда не вызывайте рвоту солью — это может усугубить состояние.
Вы уверены, что не кормите собаку ядом? Проверьте список запрещённых продуктов, прежде чем поделиться обедом с питомцем!
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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