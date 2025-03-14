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Эти 7 продуктов запрещены для собак, но они всё равно оказываются в миске

1:54
Зоосфера

Вы уверены, что кусочек колбасы или сыра — это просто угощение? Ваша собака тайно ненавидит некоторые "вкусняшки" со стола! Более того, некоторые продукты могут привести к отравлению, судорогам и даже летальному исходу.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

Самые опасные продукты для собак:

  • Виноград и изюм - вызывают острую почечную недостаточность.
  • Шоколад - содержит теобромин, токсичный для собак.
  • Авокадо - содержит персин, провоцирующий рвоту и диарею.
  • Лук и чеснок - разрушают эритроциты, приводя к анемии.
  • Жевательная резинка с ксилитом - вызывает печёночную недостаточность.
  • Кости птицы - легко раскалываются и повреждают желудок.
  • Кофе, чай и энергетики - содержат кофеин, вызывающий тахикардию.
  • Молоко - у взрослых собак и кошек вызывает диарею.

Как защитить питомца:

  1. Храните опасные продукты в закрытых контейнерах - собаки умеют открывать шкафы, а кошки сбрасывают еду со стола.

  2. Никогда не оставляйте мусорное ведро открытым - животные могут достать опасные остатки.

  3. Не угощайте питомца едой со специями - даже перец вызывает ожоги слизистой.

  4. Приготовьте безопасные лакомства: замороженный банан, кусочки моркови или куриная грудка без соли.

Что делать, если собака отравилась

Симптомы: вялость, рвота с кровью, дрожь, судороги. Немедленно везите животное к ветеринару! До приезда врача можно дать активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса), растворённый в воде. Но никогда не вызывайте рвоту солью — это может усугубить состояние.

Вы уверены, что не кормите собаку ядом? Проверьте список запрещённых продуктов, прежде чем поделиться обедом с питомцем!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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