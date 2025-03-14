Эти 7 продуктов запрещены для собак, но они всё равно оказываются в миске

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы уверены, что кусочек колбасы или сыра — это просто угощение? Ваша собака тайно ненавидит некоторые "вкусняшки" со стола! Более того, некоторые продукты могут привести к отравлению, судорогам и даже летальному исходу.

Фото: https://www.freepik.com Рыжая собака

Самые опасные продукты для собак:

Виноград и изюм - вызывают острую почечную недостаточность.

- вызывают острую почечную недостаточность. Шоколад - содержит теобромин, токсичный для собак.

- содержит теобромин, токсичный для собак. Авокадо - содержит персин, провоцирующий рвоту и диарею.

- содержит персин, провоцирующий рвоту и диарею. Лук и чеснок - разрушают эритроциты, приводя к анемии.

- разрушают эритроциты, приводя к анемии. Жевательная резинка с ксилитом - вызывает печёночную недостаточность.

- вызывает печёночную недостаточность. Кости птицы - легко раскалываются и повреждают желудок.

- легко раскалываются и повреждают желудок. Кофе, чай и энергетики - содержат кофеин, вызывающий тахикардию.

- содержат кофеин, вызывающий тахикардию. Молоко - у взрослых собак и кошек вызывает диарею.

Как защитить питомца:

Храните опасные продукты в закрытых контейнерах - собаки умеют открывать шкафы, а кошки сбрасывают еду со стола. Никогда не оставляйте мусорное ведро открытым - животные могут достать опасные остатки. Не угощайте питомца едой со специями - даже перец вызывает ожоги слизистой. Приготовьте безопасные лакомства: замороженный банан, кусочки моркови или куриная грудка без соли.

Что делать, если собака отравилась

Симптомы: вялость, рвота с кровью, дрожь, судороги. Немедленно везите животное к ветеринару! До приезда врача можно дать активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса), растворённый в воде. Но никогда не вызывайте рвоту солью — это может усугубить состояние.

Вы уверены, что не кормите собаку ядом? Проверьте список запрещённых продуктов, прежде чем поделиться обедом с питомцем!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



