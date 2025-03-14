Клещи атакуют собак даже в городе — как защитить питомца

Каждый владелец собаки может столкнуться с такой неприятностью, как клещ. Причем опасность подстерегает не только в лесу, но и в городских парках, на газонах во дворах и даже на обочинах дорог. Эти крошечные паукообразные могут стать причиной серьезных болезней. Как защитить питомца и что делать, если клещ уже присосался?
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Собака
Что нужно знать о клещах?
Это не насекомые, а паукообразные. Их жизненный цикл состоит из четырех стадий и может длиться от 2 до 8 лет.
Переносчики смертельно опасных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит и болезнь Лайма, опасные для людей, а также пироплазмоз (бабезиоз), который представляет смертельную угрозу для собак.
Активны почти круглый год. Из-за теплых зим клещи не впадают в спячку, а активны даже в холодные месяцы.
Присасываются не сразу. Некоторое время они ползают по шерсти в поисках мест с тонкой кожей — чаще всего это морда, уши, шея.
Чем быстрее удалить клеща, тем меньше риск заражения.
После каждой прогулки осматривайте собаку. Клещ сначала выглядит как маленький черный или серый паучок, а когда насосется крови — становится серо-коричневым, напоминая зернышко чечевицы.
Как правильно удалить клеща?
Наденьте резиновые перчатки.
Возьмите специальный выкручиватель клещей или тонкий пинцет. Захватите клеща у самого основания кожи, поверните против часовой стрелки и аккуратно извлеките.
Если под рукой нет пинцета, можно воспользоваться ниткой или плоскогубцами.
Если головка осталась в коже, осторожно удалите ее продезинфицированной иглой.
Обработайте место укуса антисептиком. Чтобы облегчить удаление, можно предварительно смазать клеща маслом чайного дерева или подсолнечным маслом — он задохнется и легче выйдет.
Клеща сожгите — так исключается риск дальнейшего заражения.
Что делать после укуса?
В ближайшие дни внимательно следите за собакой. Тревожные симптомы:
Вялость и слабость
Потеря аппетита
Желтушность слизистых оболочек
Повышенная температура
Потемнение мочи
Рвота и диарея
Инкубационный период пироплазмоза — от 3 дней до 2 недель. Если заметите подозрительные признаки, немедленно обратитесь к ветеринару.
Как защитить собаку от клещей?
Используйте средства защиты - ошейники, капли, спреи, таблетки. Лучше всего проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать средство с учетом породы и региона проживания.
Не забывайте о вакцинации. Вакцина от пироплазмоза не предотвращает заражение, но снижает тяжесть болезни.
Регулярно проверяйте шерсть после прогулок. Особенно тщательно осматривайте уши, шею, пах и подмышечные зоны.
Поддерживайте участок в порядке. Если у вас частный дом, выкашивайте траву и высаживайте растения, отпугивающие клещей: бархатцы, чабрец, полынь, черемуху.