Клещи атакуют собак даже в городе — как защитить питомца

4:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец собаки может столкнуться с такой неприятностью, как клещ. Причем опасность подстерегает не только в лесу, но и в городских парках, на газонах во дворах и даже на обочинах дорог. Эти крошечные паукообразные могут стать причиной серьезных болезней. Как защитить питомца и что делать, если клещ уже присосался?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Что нужно знать о клещах?

Это не насекомые, а паукообразные. Их жизненный цикл состоит из четырех стадий и может длиться от 2 до 8 лет. Переносчики смертельно опасных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит и болезнь Лайма, опасные для людей, а также пироплазмоз (бабезиоз), который представляет смертельную угрозу для собак. Активны почти круглый год. Из-за теплых зим клещи не впадают в спячку, а активны даже в холодные месяцы. Присасываются не сразу. Некоторое время они ползают по шерсти в поисках мест с тонкой кожей — чаще всего это морда, уши, шея. Чем быстрее удалить клеща, тем меньше риск заражения.

После каждой прогулки осматривайте собаку. Клещ сначала выглядит как маленький черный или серый паучок, а когда насосется крови — становится серо-коричневым, напоминая зернышко чечевицы.

Как правильно удалить клеща?

Наденьте резиновые перчатки. Возьмите специальный выкручиватель клещей или тонкий пинцет. Захватите клеща у самого основания кожи, поверните против часовой стрелки и аккуратно извлеките. Если под рукой нет пинцета, можно воспользоваться ниткой или плоскогубцами. Если головка осталась в коже, осторожно удалите ее продезинфицированной иглой. Обработайте место укуса антисептиком. Чтобы облегчить удаление, можно предварительно смазать клеща маслом чайного дерева или подсолнечным маслом — он задохнется и легче выйдет. Клеща сожгите — так исключается риск дальнейшего заражения.

Что делать после укуса?

В ближайшие дни внимательно следите за собакой. Тревожные симптомы:

Вялость и слабость

Потеря аппетита

Желтушность слизистых оболочек

Повышенная температура

Потемнение мочи

Рвота и диарея

Инкубационный период пироплазмоза — от 3 дней до 2 недель. Если заметите подозрительные признаки, немедленно обратитесь к ветеринару.

Как защитить собаку от клещей?

Используйте средства защиты - ошейники, капли, спреи, таблетки. Лучше всего проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать средство с учетом породы и региона проживания. Не забывайте о вакцинации. Вакцина от пироплазмоза не предотвращает заражение, но снижает тяжесть болезни. Регулярно проверяйте шерсть после прогулок. Особенно тщательно осматривайте уши, шею, пах и подмышечные зоны. Поддерживайте участок в порядке. Если у вас частный дом, выкашивайте траву и высаживайте растения, отпугивающие клещей: бархатцы, чабрец, полынь, черемуху.

Можно ли сделать спрей от клещей самостоятельно?

Да, можно приготовить натуральное средство:

1 часть яблочного уксуса + 2 части воды

20-30 капель эфирного масла (гвоздика, лаванда, эвкалипт, розмарин, цитронелла)

Смешайте и налейте в пульверизатор, встряхивайте перед использованием.

Важно! Эфирные масла в чистом виде могут вызвать ожоги у животных, поэтому их нужно разводить в спирте, водке или миндальном масле.

Берегите своих питомцев — клещи могут быть смертельно опасны, но при правильной защите риск заражения можно свести к минимуму!

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

