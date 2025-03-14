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Весной животные словно с ума сходят — что с ними происходит

2:34
Зоосфера

С приходом весны кошки начинают носиться по квартире, собаки рвут поводок на прогулках, а хомяки крутят колесо, будто хотят пробежать марафон. Это не просто всплеск активности — за весенними "сумасшествиями" стоят важные перемены, которые хозяевам не стоит игнорировать.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

Почему весной животные становятся беспокойными?

Первый фактор — увеличение светового дня. Это влияет на гормональный фон питомцев, делая их энергичнее и подвижнее. Однако это не единственная причина весеннего буйства.

Инстинкт размножения — даже стерилизованные животные меняются

Весной у кошек и собак усиливается инстинкт размножения. Даже если питомец стерилизован, он может проявлять беспокойство, метить территорию и даже пытаться сбежать. Чтобы снизить стресс, дайте ему больше активности:

  • Для кошек — игры с удочкой-дразнилкой, интерактивные игрушки.
  • Для собак — долгие прогулки, активные игры на свежем воздухе.

Весенний рацион: что поменять в питании?

После зимы метаболизм у животных замедляется, и если продолжать кормить их так же, это приведет к набору веса. Однако резко урезать порции нельзя — лучше добавить больше белка и клетчатки:

  • Кошкам — корм с повышенным содержанием мяса.
  • Собакам — овощи, например, морковь или кабачки.
  • Больше воды — весной животные пьют чаще, особенно если гуляют на улице.

Опасность открытых окон и балконов

Теплая погода — это сезон побегов.

  • Кошки часто выпадают из окон, гонясь за птицами. Поставьте сетки "антикошка".
  • Собаки могут потеряться, если весенние запахи увлекут их дальше, чем позволяет поводок.

Вакцинация и защита от паразитов

Весной иммунитет животных ослаблен, а количество контактов с другими питомцами увеличивается. Даже если ваш любимец не выходит на улицу, вирусы могут попасть в дом на обуви или одежде. Что нужно сделать:

  • Обновить прививки.
  • Обработать шерсть от блох и клещей.
  • Провести профилактику глистов.

Весна — время заботы

Кажется, что с приходом весны за питомцем требуется больше ухода, но на деле всё сводится к внимательности и небольшим изменениям в распорядке дня. Главное — понимать, что ваш любимец полностью зависит от вас, а его безопасность стоит потраченного времени.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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