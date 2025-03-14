Весной животные словно с ума сходят — что с ними происходит

С приходом весны кошки начинают носиться по квартире, собаки рвут поводок на прогулках, а хомяки крутят колесо, будто хотят пробежать марафон. Это не просто всплеск активности — за весенними "сумасшествиями" стоят важные перемены, которые хозяевам не стоит игнорировать.
Первый фактор — увеличение светового дня. Это влияет на гормональный фон питомцев, делая их энергичнее и подвижнее. Однако это не единственная причина весеннего буйства.
Весной у кошек и собак усиливается инстинкт размножения. Даже если питомец стерилизован, он может проявлять беспокойство, метить территорию и даже пытаться сбежать. Чтобы снизить стресс, дайте ему больше активности:
После зимы метаболизм у животных замедляется, и если продолжать кормить их так же, это приведет к набору веса. Однако резко урезать порции нельзя — лучше добавить больше белка и клетчатки:
Теплая погода — это сезон побегов.
Весной иммунитет животных ослаблен, а количество контактов с другими питомцами увеличивается. Даже если ваш любимец не выходит на улицу, вирусы могут попасть в дом на обуви или одежде. Что нужно сделать:
Кажется, что с приходом весны за питомцем требуется больше ухода, но на деле всё сводится к внимательности и небольшим изменениям в распорядке дня. Главное — понимать, что ваш любимец полностью зависит от вас, а его безопасность стоит потраченного времени.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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