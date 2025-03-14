Игрушка, которая кажется безобидной, но может привести к завороту кишок у вашего пса
1:14
Яркие мячики с пищалкой выглядят безобидными. Но знаете ли вы, что некоторые игрушки из супермаркета могут привести к удушью, завороту кишок или даже отравлению?
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака Русский той - терьер
Опасные игрушки, которые нельзя давать собаке:
- Мягкие игрушки с наполнителем - проглоченный поролон забивает кишечник, а нитки могут вызвать заворот кишок.
- Резиновые игрушки с мелкими деталями - кусочки резины прилипают к гортани, вызывая удушье.
- Палки (да-да, обычные ветки!) - их осколки ранят десны, а плесень может привести к отравлению печени.
- Старые носки - привычка разрывать ткань может быстро распространиться на ваши вещи.
Какие игрушки выбрать вместо этого:
- Цельнокауучуковые игрушки - они не рвутся и безопасны для зубов.
- Игрушки из хлопковых канатов - очищают зубы и выдерживают активные игры.
- Жевательные рога оленя - не крошатся, безопасны и долго служат.
- Интерактивные игрушки с угощениями - пусть собака "работает" за еду, как её дикие предки!
Выбирая правильные игрушки, вы не только защищаете здоровье питомца, но и продлеваете ему жизнь.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru