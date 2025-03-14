Игрушка, которая кажется безобидной, но может привести к завороту кишок у вашего пса

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Яркие мячики с пищалкой выглядят безобидными. Но знаете ли вы, что некоторые игрушки из супермаркета могут привести к удушью, завороту кишок или даже отравлению?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака Русский той - терьер

Опасные игрушки, которые нельзя давать собаке:

Мягкие игрушки с наполнителем - проглоченный поролон забивает кишечник, а нитки могут вызвать заворот кишок.

- проглоченный поролон забивает кишечник, а нитки могут вызвать заворот кишок. Резиновые игрушки с мелкими деталями - кусочки резины прилипают к гортани, вызывая удушье.

- кусочки резины прилипают к гортани, вызывая удушье. Палки (да-да, обычные ветки!) - их осколки ранят десны, а плесень может привести к отравлению печени.

- их осколки ранят десны, а плесень может привести к отравлению печени. Старые носки - привычка разрывать ткань может быстро распространиться на ваши вещи.

Какие игрушки выбрать вместо этого:

Цельнокауучуковые игрушки - они не рвутся и безопасны для зубов.

- они не рвутся и безопасны для зубов. Игрушки из хлопковых канатов - очищают зубы и выдерживают активные игры.

- очищают зубы и выдерживают активные игры. Жевательные рога оленя - не крошатся, безопасны и долго служат.

- не крошатся, безопасны и долго служат. Интерактивные игрушки с угощениями - пусть собака "работает" за еду, как её дикие предки!

Выбирая правильные игрушки, вы не только защищаете здоровье питомца, но и продлеваете ему жизнь.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



