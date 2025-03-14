Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, как ваш пёс катается на ковре, потирая зад об пол? Не смейтесь — это не забавный трюк, а сигнал опасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

Причины, почему собака "ездит" на попе

Забитые параанальные железы - самые частые виновники. Эти железы выделяют секрет с индивидуальным запахом, который нужен для меток. Когда они забиваются, начинается зуд, воспаление и даже абсцесс.

- самые частые виновники. Эти железы выделяют секрет с индивидуальным запахом, который нужен для меток. Когда они забиваются, начинается зуд, воспаление и даже абсцесс. Глисты - некоторые паразиты вызывают сильное раздражение в анальной области.

- некоторые паразиты вызывают сильное раздражение в анальной области. Аллергия или инородный предмет - шерсть, семена растений или даже кусочек корма могут застрять и раздражать кожу.

Как проверить параанальные железы дома:

Наденьте перчатки и аккуратно надавите по бокам от ануса. Если выходит густая, вонючая жидкость - железы пора чистить. Если больно и ничего не выделяется — воспаление уже началось, срочно к ветеринару.

Что делать, чтобы собака не каталась на попе:

Добавляйте в рацион клетчатку — тыкву, отруби, морковь .

. Следите, чтобы питомец двигался и больше гулял .

. Подмывайте область ануса после прогулки, если шерсть длинная.

область ануса после прогулки, если шерсть длинная. Регулярно обрабатывайте собаку от глистов.

Игнорирование проблемы может привести к абсцессу и даже операции.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



