Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас

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1:23
Зоосфера

Вы замечали, как ваш пёс катается на ковре, потирая зад об пол? Не смейтесь — это не забавный трюк, а сигнал опасности.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Причины, почему собака "ездит" на попе

  • Забитые параанальные железы - самые частые виновники. Эти железы выделяют секрет с индивидуальным запахом, который нужен для меток. Когда они забиваются, начинается зуд, воспаление и даже абсцесс.

  • Глисты - некоторые паразиты вызывают сильное раздражение в анальной области.

  • Аллергия или инородный предмет - шерсть, семена растений или даже кусочек корма могут застрять и раздражать кожу.

Как проверить параанальные железы дома:

  1. Наденьте перчатки и аккуратно надавите по бокам от ануса.

  2. Если выходит густая, вонючая жидкость - железы пора чистить.

  3. Если больно и ничего не выделяется — воспаление уже началось, срочно к ветеринару.

Что делать, чтобы собака не каталась на попе:

  • Добавляйте в рацион клетчатку — тыкву, отруби, морковь.

  • Следите, чтобы питомец двигался и больше гулял.

  • Подмывайте область ануса после прогулки, если шерсть длинная.

  • Регулярно обрабатывайте собаку от глистов.

Игнорирование проблемы может привести к абсцессу и даже операции.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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