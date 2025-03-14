Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
1:23
Вы замечали, как ваш пёс катается на ковре, потирая зад об пол? Не смейтесь — это не забавный трюк, а сигнал опасности.
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр
Причины, почему собака "ездит" на попе
- Забитые параанальные железы - самые частые виновники. Эти железы выделяют секрет с индивидуальным запахом, который нужен для меток. Когда они забиваются, начинается зуд, воспаление и даже абсцесс.
- Глисты - некоторые паразиты вызывают сильное раздражение в анальной области.
- Аллергия или инородный предмет - шерсть, семена растений или даже кусочек корма могут застрять и раздражать кожу.
Как проверить параанальные железы дома:
- Наденьте перчатки и аккуратно надавите по бокам от ануса.
- Если выходит густая, вонючая жидкость - железы пора чистить.
- Если больно и ничего не выделяется — воспаление уже началось, срочно к ветеринару.
Что делать, чтобы собака не каталась на попе:
- Добавляйте в рацион клетчатку — тыкву, отруби, морковь.
- Следите, чтобы питомец двигался и больше гулял.
- Подмывайте область ануса после прогулки, если шерсть длинная.
- Регулярно обрабатывайте собаку от глистов.
Игнорирование проблемы может привести к абсцессу и даже операции.
Уточнения
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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