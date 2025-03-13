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Трое рыбаков, одна лодка и дельфин в 400 кг: эта рыбалка запомнится им надолго

1:43
Зоосфера

Трое новозеландских рыбаков отправились на спокойную рыбалку, но неожиданный "гость" решил сделать этот день незабываемым. В их моторную лодку буквально запрыгнул огромный 400-килограммовый дельфин!

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

Как дельфин оказался в лодке

Всё началось у живописного места Хоул-ин-зе-рок (Северный Остров), где рыбаки наслаждались уловом. Они заметили быстро движущуюся тень на воде, и в следующий момент трёхметровый афалин (бутылконосый дельфин) громыхнул в лодку.

"Это было как удар молнии!" — рассказал владелец судна Дин Харрисон.

Спокойствие сменилось хаосом:

  • Дельфин разбил рыболовные удочки.
  • Помял нос лодки.
  • Один из мужчин получил травму руки.

Что делать, если в лодке дельфин

Рыбаки не могли вернуть его в воду вручную — животное слишком тяжёлое. Они поливали его водой и накрывали мокрыми полотенцами, чтобы защитить от перегрева, пока плыли к стапелю (час пути!).

На берегу эксперты использовали трактор, чтобы вернуть дельфина обратно в океан. Маори провели ритуальную молитву перед выпуском.

Совпадение или знак

Дельфина назвали Тоху, что на языке маори означает "знак". Интересно, что лодка Харрисона тоже называлась "Тоху" — судьба?

Не первый случай

В 2023 году в США 100-килограммовый морской лев запрыгнул в рыбацкую лодку, преследуя рыбу. В Австралии гигантский скат однажды "приземлился" на палубу туристического катера.

Вывод: если вы рыбачите в открытом море, будьте готовы к неожиданным "пассажирам"!

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых.

Автор Дмитрий Тезнев
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