Трюк, который заставит кошку выполнять ваши просьбы – и это не еда

Если вам кажется, что кошки не поддаются дрессировке, у нас есть секретный метод, который заставит даже самого упрямого питомца добровольно вас слушаться.
И нет, это не угощение, не строгий голос и даже не угрозы. Все куда проще и естественнее.
Кошки воспринимают мир через запахи. Их нос чувствует в тысячи раз сильнее человеческого. Когда вы протягиваете руку, например, чтобы подозвать кошку, сначала дайте ей обнюхать ладонь. Это — кошачий знак безопасности. Запомнив ваш запах, питомец начинает доверять вам и следовать за рукой.
Как использовать этот трюк в быту:
Но есть важное правило:
Почему зоопсихологи не говорят об этом методе
Потому что он требует понимания кошачьей психологии. Кошки не подчиняются, как собаки, — они сотрудничают. Если вы сделаете свою руку "безопасной" и "направляющей", питомец начнёт следовать за вами добровольно.
Попробуйте — и через неделю кошка сама будет искать ваш жест, чтобы получить одобрение, внимание или лакомство.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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