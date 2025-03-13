Трюк, который заставит кошку выполнять ваши просьбы – и это не еда

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вам кажется, что кошки не поддаются дрессировке, у нас есть секретный метод, который заставит даже самого упрямого питомца добровольно вас слушаться.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

И нет, это не угощение, не строгий голос и даже не угрозы. Все куда проще и естественнее.

Секрет послушной кошки — в вашей ладони

Кошки воспринимают мир через запахи. Их нос чувствует в тысячи раз сильнее человеческого. Когда вы протягиваете руку, например, чтобы подозвать кошку, сначала дайте ей обнюхать ладонь. Это — кошачий знак безопасности. Запомнив ваш запах, питомец начинает доверять вам и следовать за рукой.

Как использовать этот трюк в быту:

Протяните ладонь, дайте кошке её обнюхать.

Медленно двигайте руку в нужном направлении (к лежанке, миске, когтеточке).

Повторяйте это регулярно, пока кошка не начнёт ассоциировать движение вашей руки с командой.

Но есть важное правило:

Не хватайте кошку резко и не делайте быстрых движений. Терпение и плавность - ваши главные союзники.

Почему зоопсихологи не говорят об этом методе

Потому что он требует понимания кошачьей психологии. Кошки не подчиняются, как собаки, — они сотрудничают. Если вы сделаете свою руку "безопасной" и "направляющей", питомец начнёт следовать за вами добровольно.

Попробуйте — и через неделю кошка сама будет искать ваш жест, чтобы получить одобрение, внимание или лакомство.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



