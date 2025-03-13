Птицы в бешенстве: весной ваши окна могут стать полем битвы

С приходом весны специалисты из Венгерского орнитологического и природоохранного общества (MME) ежегодно получают сообщения о птицах, которые днями напролет атакуют свое отражение в окнах зданий и боковых зеркалах автомобилей. Это поведение не только изматывает пернатых, но и может привести к их травмам, а также доставлять неудобства людям — постоянный стук и загрязнения окна неприятны.
Весной у птиц начинается брачный сезон, а вместе с ним — усиленная территориальная агрессия. В естественной среде они не сталкиваются с идеально ровными и четкими отражающими поверхностями, поэтому эволюция не подготовила их к такому визуальному обману. В отличие от воды, где отражение исчезает с малейшей рябью, стекло и зеркала сохраняют четкость изображения, вызывая у птиц иллюзию присутствия соперника.
Особенно подвержены этому явлению самцы, охваченные гормональной бурей. Они воспринимают отражение как реального противника, который не отступает, и могут часами сражаться с ним. В результате:
Яркий пример — случай в венгерском городе Сашд. Несколько лет назад белый аист настолько яростно атаковал свое отражение в окне, что разбил стекло.
К счастью, существует несколько простых способов помочь птицам:
Эти простые меры помогут сохранить не только чистоту окон, но и здоровье пернатых соседей!
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