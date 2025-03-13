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Птицы в бешенстве: весной ваши окна могут стать полем битвы

2:08
Зоосфера » Птицы

С приходом весны специалисты из Венгерского орнитологического и природоохранного общества (MME) ежегодно получают сообщения о птицах, которые днями напролет атакуют свое отражение в окнах зданий и боковых зеркалах автомобилей. Это поведение не только изматывает пернатых, но и может привести к их травмам, а также доставлять неудобства людям — постоянный стук и загрязнения окна неприятны.

Стая птиц
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стая птиц

Почему это происходит

Весной у птиц начинается брачный сезон, а вместе с ним — усиленная территориальная агрессия. В естественной среде они не сталкиваются с идеально ровными и четкими отражающими поверхностями, поэтому эволюция не подготовила их к такому визуальному обману. В отличие от воды, где отражение исчезает с малейшей рябью, стекло и зеркала сохраняют четкость изображения, вызывая у птиц иллюзию присутствия соперника.

Битва с тенью: чем это опасно

Особенно подвержены этому явлению самцы, охваченные гормональной бурей. Они воспринимают отражение как реального противника, который не отступает, и могут часами сражаться с ним. В результате:

  • птица изнуряет себя до полного истощения;
  • отвлекается от поиска пищи и защиты территории;
  • перестает заботиться о потомстве;
  • может разбить стекло и получить серьезные ранения.

Яркий пример — случай в венгерском городе Сашд. Несколько лет назад белый аист настолько яростно атаковал свое отражение в окне, что разбил стекло.

Как предотвратить проблему

К счастью, существует несколько простых способов помочь птицам:

  1. Закрывайте окна шторами или занавесками, чтобы уменьшить отражение.
  2. Складывайте боковые зеркала автомобилей, когда машина припаркована.
  3. Закрепите на окнах защитные наклейки или "рябящие" пленки.
  4. Установите специальные "рябящие" ленты — они хорошо отпугивают птиц.

Эти простые меры помогут сохранить не только чистоту окон, но и здоровье пернатых соседей!

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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