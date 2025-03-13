Птицы в бешенстве: весной ваши окна могут стать полем битвы

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

С приходом весны специалисты из Венгерского орнитологического и природоохранного общества (MME) ежегодно получают сообщения о птицах, которые днями напролет атакуют свое отражение в окнах зданий и боковых зеркалах автомобилей. Это поведение не только изматывает пернатых, но и может привести к их травмам, а также доставлять неудобства людям — постоянный стук и загрязнения окна неприятны.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стая птиц

Почему это происходит

Весной у птиц начинается брачный сезон, а вместе с ним — усиленная территориальная агрессия. В естественной среде они не сталкиваются с идеально ровными и четкими отражающими поверхностями, поэтому эволюция не подготовила их к такому визуальному обману. В отличие от воды, где отражение исчезает с малейшей рябью, стекло и зеркала сохраняют четкость изображения, вызывая у птиц иллюзию присутствия соперника.

Битва с тенью: чем это опасно

Особенно подвержены этому явлению самцы, охваченные гормональной бурей. Они воспринимают отражение как реального противника, который не отступает, и могут часами сражаться с ним. В результате:

птица изнуряет себя до полного истощения;

отвлекается от поиска пищи и защиты территории;

перестает заботиться о потомстве;

может разбить стекло и получить серьезные ранения.

Яркий пример — случай в венгерском городе Сашд. Несколько лет назад белый аист настолько яростно атаковал свое отражение в окне, что разбил стекло.

Как предотвратить проблему

К счастью, существует несколько простых способов помочь птицам:

Закрывайте окна шторами или занавесками, чтобы уменьшить отражение. Складывайте боковые зеркала автомобилей, когда машина припаркована. Закрепите на окнах защитные наклейки или "рябящие" пленки. Установите специальные "рябящие" ленты — они хорошо отпугивают птиц.

Эти простые меры помогут сохранить не только чистоту окон, но и здоровье пернатых соседей!