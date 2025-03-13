Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заряжаешься дольше, чем едешь? BYD решает эту проблему раз и навсегда
Этот популярный подсластитель может подпитывать рак: проверьте свою кухню
Вся правда о воде: сколько её нужно, чтобы не навредить себе
Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт
Экстрасенс заявила, что певица Натали притягивает к себе смерть из-за выбранного места на кладбище
Волосы наконец-то перестанут выпадать — этот укол мощнее витаминов
10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов
Ипотека в 2025 году: почему рынок ждёт сильное падение
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде

Люди и коты с рыжими волосами: почему у них больше общего, чем кажется

3:11
Зоосфера » Кошки

Рыжие коты всегда привлекают внимание своим теплым окрасом и игривым характером. Они становятся отличными компаньонами и обладают рядом интересных особенностей. Давайте разберемся, чем же они так уникальны!

Рыжий окрас — не порода

Многие ошибочно полагают, что рыжие коты относятся к отдельной породе. На самом деле, это всего лишь цвет шерсти, который встречается у множества пород — от короткошерстных до длинношерстных. Их оттенки могут варьироваться от нежного абрикосового до насыщенного красного.

Уникальный узор на шерсти

Все рыжие коты — это разновидность "табби", то есть у них обязательно присутствует характерный полосатый узор. Однако этот рисунок бывает разным: классические вихревые линии, тигровые полоски, пятнистый или размытый узор.

Загадочная буква "М" на лбу

На лбу большинства рыжих котов можно заметить отметину в форме буквы "М". Это особенность всех "табби"-котов, происхождение которой окутано легендами. Некоторые верят, что она связана с древними мифами о богах и магии.

Почему среди них больше самцов

Примерно 80% рыжих котов — это самцы. Объясняется это генетикой: ген, отвечающий за рыжий окрас, находится на Х-хромосоме. Самцы, имеющие только одну Х-хромосому, получают этот цвет чаще, тогда как самкам нужно сразу две такие хромосомы.

Что общего у рыжих котов и рыжеволосых людей

Интересный факт: пигмент феомеланин, который придаёт шерсти рыжий цвет, также отвечает за рыжие волосы у людей. Поэтому у котов и людей с таким оттенком волос часто наблюдаются схожие черты: светлая кожа, веснушки и даже определённые черты характера.

Длинношерстные или короткошерстные

Рыжий цвет может встречаться у котов самых разных пород. Среди короткошерстных — это, например, британцы и шотландцы, а среди длинношерстных — мейн-куны и персы.

Любимые звёзды экрана

Рыжие коты часто становятся героями кино и мультфильмов. Кто не знает обаятельного Пушистого из "Шрека" или ворчливого Гарфилда? Даже в "Гарри Поттере" был рыжий кот Криволап, принадлежащий Гермионе Грейнджер.

Загадочные чёрные пятнышки

Если внимательно присмотреться, у некоторых рыжих котов можно заметить тёмные пятнышки на носу и губах. Это естественное явление, напоминающее веснушки у людей.

Какого цвета у них глаза

Чаще всего у рыжих котов глаза бывают золотистыми или зелёными. Гораздо реже встречаются особи с голубыми глазами — это настоящая редкость.

Правда ли, что они глупее

Существует миф, что рыжие коты менее умны, чем их сородичи других окрасов. Однако это не подтверждено наукой. Наоборот, они отличаются любопытством, игривостью и умением находить оригинальные способы достижения цели.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Люди и коты с рыжими волосами: почему у них больше общего, чем кажется
Заряжаешься дольше, чем едешь? BYD решает эту проблему раз и навсегда
Этот популярный подсластитель может подпитывать рак: проверьте свою кухню
Вся правда о воде: сколько её нужно, чтобы не навредить себе
Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт
Экстрасенс заявила, что певица Натали притягивает к себе смерть из-за выбранного места на кладбище
Волосы наконец-то перестанут выпадать — этот укол мощнее витаминов
10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов
Ипотека в 2025 году: почему рынок ждёт сильное падение
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.