Люди и коты с рыжими волосами: почему у них больше общего, чем кажется

Рыжие коты всегда привлекают внимание своим теплым окрасом и игривым характером. Они становятся отличными компаньонами и обладают рядом интересных особенностей. Давайте разберемся, чем же они так уникальны!
Многие ошибочно полагают, что рыжие коты относятся к отдельной породе. На самом деле, это всего лишь цвет шерсти, который встречается у множества пород — от короткошерстных до длинношерстных. Их оттенки могут варьироваться от нежного абрикосового до насыщенного красного.
Все рыжие коты — это разновидность "табби", то есть у них обязательно присутствует характерный полосатый узор. Однако этот рисунок бывает разным: классические вихревые линии, тигровые полоски, пятнистый или размытый узор.
На лбу большинства рыжих котов можно заметить отметину в форме буквы "М". Это особенность всех "табби"-котов, происхождение которой окутано легендами. Некоторые верят, что она связана с древними мифами о богах и магии.
Примерно 80% рыжих котов — это самцы. Объясняется это генетикой: ген, отвечающий за рыжий окрас, находится на Х-хромосоме. Самцы, имеющие только одну Х-хромосому, получают этот цвет чаще, тогда как самкам нужно сразу две такие хромосомы.
Интересный факт: пигмент феомеланин, который придаёт шерсти рыжий цвет, также отвечает за рыжие волосы у людей. Поэтому у котов и людей с таким оттенком волос часто наблюдаются схожие черты: светлая кожа, веснушки и даже определённые черты характера.
Рыжий цвет может встречаться у котов самых разных пород. Среди короткошерстных — это, например, британцы и шотландцы, а среди длинношерстных — мейн-куны и персы.
Рыжие коты часто становятся героями кино и мультфильмов. Кто не знает обаятельного Пушистого из "Шрека" или ворчливого Гарфилда? Даже в "Гарри Поттере" был рыжий кот Криволап, принадлежащий Гермионе Грейнджер.
Если внимательно присмотреться, у некоторых рыжих котов можно заметить тёмные пятнышки на носу и губах. Это естественное явление, напоминающее веснушки у людей.
Чаще всего у рыжих котов глаза бывают золотистыми или зелёными. Гораздо реже встречаются особи с голубыми глазами — это настоящая редкость.
Существует миф, что рыжие коты менее умны, чем их сородичи других окрасов. Однако это не подтверждено наукой. Наоборот, они отличаются любопытством, игривостью и умением находить оригинальные способы достижения цели.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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