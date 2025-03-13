Слишком милые, чтобы дышать: почему в Аргентине хотят запретить собак-брахицефалов

Аргентина рассматривает радикальный законопроект, который может полностью запретить разведение, продажу и ввоз собак и кошек с укороченными мордами. Если его примут, мопсы, бульдоги и персидские кошки могут исчезнуть с рынка.
Этих животных любят за их милый внешний вид, но их анатомия — не просто особенность, а медицинская проблема:
Как реагирует мир
Аналогичные запреты уже действуют в Норвегии, Франции, Великобритании и Нидерландах. Эти страны борются за более ответственную селекцию, чтобы не создавать собак, которые страдают от врождённых заболеваний.
Однако есть и противники закона. Они считают, что не запрет, а грамотное разведение поможет решить проблему, оставляя только здоровых представителей этих пород.
Теперь парламенту Аргентины предстоит решить: исчезнут ли мопсы и бульдоги с рынка или их популяцию просто скорректируют?
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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