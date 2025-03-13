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Слишком милые, чтобы дышать: почему в Аргентине хотят запретить собак-брахицефалов

1:45
Зоосфера

Аргентина рассматривает радикальный законопроект, который может полностью запретить разведение, продажу и ввоз собак и кошек с укороченными мордами. Если его примут, мопсы, бульдоги и персидские кошки могут исчезнуть с рынка.

Щенок
Фото: commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок

Почему хотят запретить брахицефалов

Этих животных любят за их милый внешний вид, но их анатомия — не просто особенность, а медицинская проблема:

  • Проблемы с дыханием. Узкие ноздри, удлинённое нёбо и узкая трахея вызывают одышку, храп и даже дыхательный коллапс. Многие нуждаются в операциях, чтобы просто нормально дышать.

  • Расстройства ЖКТ. Из-за затруднённого дыхания возрастает давление на внутренние органы, что приводит к рефлюксу, грыжам и сложностям с пищеварением.

  • Перегрев. Из-за особого строения они не могут эффективно охлаждаться и подвержены тепловым ударам, особенно в жару.

  • Глаза и кожа. У брахицефалов часто бывают инфекции кожи из-за складок, проблемы с глазами и заболевания позвоночника.

Как реагирует мир

Аналогичные запреты уже действуют в Норвегии, Франции, Великобритании и Нидерландах. Эти страны борются за более ответственную селекцию, чтобы не создавать собак, которые страдают от врождённых заболеваний.

Однако есть и противники закона. Они считают, что не запрет, а грамотное разведение поможет решить проблему, оставляя только здоровых представителей этих пород.

Теперь парламенту Аргентины предстоит решить: исчезнут ли мопсы и бульдоги с рынка или их популяцию просто скорректируют?

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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