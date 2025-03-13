Эти милые питомцы на самом деле страдают всю жизнь – узнайте, почему

3:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые породы собак и кошек выглядят мило, но их особенности внешности связаны с тяжёлыми заболеваниями, хроническими болями и постоянными проблемами со здоровьем. Ветеринар из Великобритании Бен, известный в соцсетях как Ben The Vet, поделился списком питомцев, которые, по его мнению, лучше не заводить, если вы не готовы к дорогостоящему лечению и сложному уходу.

Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Английский бульдог

1. Шарпей – складчатая милота, которая страдает всю жизнь

Шарпеи выглядят очаровательно со своей морщинистой кожей, но именно эти складки становятся причиной хронических проблем:

Лихорадка шарпея – воспалительное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности.

– воспалительное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности. Энтропион – веки заворачиваются внутрь, а ресницы царапают роговицу, вызывая боль и воспаление.

– веки заворачиваются внутрь, а ресницы царапают роговицу, вызывая боль и воспаление. Проблемы с ушами – узкие слуховые проходы часто приводят к хроническим отитам.

Эти собаки нуждаются в регулярных визитах к ветеринару, а многие проблемы требуют хирургического вмешательства.

2. Шотландская вислоухая кошка – милые ушки с серьёзной патологией

Шотландские вислоухие кошки (Scottish Fold) завоевали популярность благодаря своим загнутым ушам, но эта особенность вызвана генетической мутацией, которая затрагивает весь хрящевой аппарат. Итог – ранний и болезненный артрит.

Проблема не только в ушах: страдают суставы, позвоночник и даже лапы. Многие кошки испытывают боли с раннего возраста, но не показывают этого, поэтому владельцы могут не замечать страданий питомца.

3. Купированные собаки – бесполезная и жестокая мода

Некоторые породы (например, доберманы, питбули, кане-корсо) часто подвергаются купированию ушей, хотя с медицинской точки зрения это ненужная и болезненная процедура.

Ветеринары осуждают эту практику, потому что:

Уши собак отрезают без медицинской необходимости.

Процедура болезненна, а ухо потом долго заживает.

Купированные уши не делают собаку «здоровее» – это только модный стандарт.

Во многих странах купирование запрещено законом, но некоторые владельцы всё ещё проводят эту процедуру ради «эстетики».

4. Брахицефальные породы – собаки, которые не могут нормально дышать

Мопсы, французские бульдоги и английские бульдоги – одни из самых популярных пород, но их короткий череп приводит к синдрому брахицефалии.

Что это значит для собаки:

Постоянные проблемы с дыханием, храп, удушье.

Высокий риск перегрева и теплового удара.

Большинство таких собак не могут рожать естественным путём – почти все бульдоги появляются на свет через кесарево сечение.

К сожалению, многие владельцы не понимают, насколько эти собаки страдают. Они милые, но их анатомия – это билет в клинику.

Вывод: милота ≠ здоровье

Ветеринар подчёркивает, что любая порода может быть счастливой и любимой, если за ней правильно ухаживать. Однако некоторые питомцы рождаются с предрасположенностью к болезням, из-за чего их жизнь полна боли и страданий.

Если вы хотите завести питомца, важно исследовать его породу, проконсультироваться с ветеринаром и быть готовым к возможным проблемам.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



