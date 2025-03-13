Эти милые питомцы на самом деле страдают всю жизнь – узнайте, почему

Некоторые породы собак и кошек выглядят мило, но их особенности внешности связаны с тяжёлыми заболеваниями, хроническими болями и постоянными проблемами со здоровьем. Ветеринар из Великобритании Бен, известный в соцсетях как Ben The Vet, поделился списком питомцев, которые, по его мнению, лучше не заводить, если вы не готовы к дорогостоящему лечению и сложному уходу.
1. Шарпей – складчатая милота, которая страдает всю жизнь
Шарпеи выглядят очаровательно со своей морщинистой кожей, но именно эти складки становятся причиной хронических проблем:
Эти собаки нуждаются в регулярных визитах к ветеринару, а многие проблемы требуют хирургического вмешательства.
2. Шотландская вислоухая кошка – милые ушки с серьёзной патологией
Шотландские вислоухие кошки (Scottish Fold) завоевали популярность благодаря своим загнутым ушам, но эта особенность вызвана генетической мутацией, которая затрагивает весь хрящевой аппарат. Итог – ранний и болезненный артрит.
Проблема не только в ушах: страдают суставы, позвоночник и даже лапы. Многие кошки испытывают боли с раннего возраста, но не показывают этого, поэтому владельцы могут не замечать страданий питомца.
3. Купированные собаки – бесполезная и жестокая мода
Некоторые породы (например, доберманы, питбули, кане-корсо) часто подвергаются купированию ушей, хотя с медицинской точки зрения это ненужная и болезненная процедура.
Ветеринары осуждают эту практику, потому что:
Во многих странах купирование запрещено законом, но некоторые владельцы всё ещё проводят эту процедуру ради «эстетики».
4. Брахицефальные породы – собаки, которые не могут нормально дышать
Мопсы, французские бульдоги и английские бульдоги – одни из самых популярных пород, но их короткий череп приводит к синдрому брахицефалии.
Что это значит для собаки:
К сожалению, многие владельцы не понимают, насколько эти собаки страдают. Они милые, но их анатомия – это билет в клинику.
Вывод: милота ≠ здоровье
Ветеринар подчёркивает, что любая порода может быть счастливой и любимой, если за ней правильно ухаживать. Однако некоторые питомцы рождаются с предрасположенностью к болезням, из-за чего их жизнь полна боли и страданий.
Если вы хотите завести питомца, важно исследовать его породу, проконсультироваться с ветеринаром и быть готовым к возможным проблемам.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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