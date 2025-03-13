Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди обожают зеркала: в них мы поправляем причёску, делаем селфи и любуемся собой. А что, если поставить перед ним кошку? Вы удивитесь — её реакция совсем не такая, как у нас.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Почему кошки не узнают себя в зеркале

Для котов отражение — это чужак, который появился на их территории без запаха и звуков.

Вот какие бывают реакции:

Агрессия . "Что за самозванец?!" — такие кошки шипят, машут лапой и пытаются прогнать зеркального двойника.

. "Что за самозванец?!" — такие кошки шипят, машут лапой и пытаются прогнать зеркального двойника. Любопытство . Питомец пробует обойти зеркало и понять, куда исчезает соперник.

. Питомец пробует обойти зеркало и понять, куда исчезает соперник. Полное равнодушие. Через несколько секунд кошка осознаёт подвох и просто уходит — ведь отражение не двигается как живое.

А как реагируют котята

Они часто воспринимают отражение как собрата для игр. Но быстро теряют интерес, когда понимают, что друг не отвечает.

Самое интересное: кошки узнают вас в зеркале

Если вы подойдёте к зеркалу, питомец повернётся к вам, а не к отражению. Он видит, что это вы, но для него зеркало — это просто мир без запахов и тактильных ощущений.

Зеркало — для нас, а не для них

Кошки живут в мире запахов и звуков, а не визуальных образов. Для них отражение — это бессмысленная иллюзия, поэтому они не задерживаются перед зеркалом.

Попытки развлечь кошку зеркалом — это просто ещё одна человеческая странность. А они-то думают, что странные — это мы!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



