Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделайте это дома, и жир уйдет сам: 5 убийственных упражнений, которые приведут вас в форму
ТОП-5 самых редких мотоциклов СССР
Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий
Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?
Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?
Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году
Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок
Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС
Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай

Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции

1:35
Зоосфера

Люди обожают зеркала: в них мы поправляем причёску, делаем селфи и любуемся собой. А что, если поставить перед ним кошку? Вы удивитесь — её реакция совсем не такая, как у нас.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Почему кошки не узнают себя в зеркале

Для котов отражение — это чужак, который появился на их территории без запаха и звуков.

Вот какие бывают реакции:

  • Агрессия. "Что за самозванец?!" — такие кошки шипят, машут лапой и пытаются прогнать зеркального двойника.

  • Любопытство. Питомец пробует обойти зеркало и понять, куда исчезает соперник.

  • Полное равнодушие. Через несколько секунд кошка осознаёт подвох и просто уходит — ведь отражение не двигается как живое.

А как реагируют котята

Они часто воспринимают отражение как собрата для игр. Но быстро теряют интерес, когда понимают, что друг не отвечает.

Самое интересное: кошки узнают вас в зеркале

Если вы подойдёте к зеркалу, питомец повернётся к вам, а не к отражению. Он видит, что это вы, но для него зеркало — это просто мир без запахов и тактильных ощущений.

Зеркало — для нас, а не для них
Кошки живут в мире запахов и звуков, а не визуальных образов. Для них отражение — это бессмысленная иллюзия, поэтому они не задерживаются перед зеркалом.

Попытки развлечь кошку зеркалом — это просто ещё одна человеческая странность. А они-то думают, что странные — это мы!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала
Авто
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала Аудио 
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Авто
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Сделайте это дома, и жир уйдет сам: 5 убийственных упражнений, которые приведут вас в форму
ТОП-5 самых редких мотоциклов СССР
Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий
Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?
Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?
Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году
Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции
Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок
Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС
Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.