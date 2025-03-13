Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции

Люди обожают зеркала: в них мы поправляем причёску, делаем селфи и любуемся собой. А что, если поставить перед ним кошку? Вы удивитесь — её реакция совсем не такая, как у нас.
Для котов отражение — это чужак, который появился на их территории без запаха и звуков.
Вот какие бывают реакции:
А как реагируют котята
Они часто воспринимают отражение как собрата для игр. Но быстро теряют интерес, когда понимают, что друг не отвечает.
Самое интересное: кошки узнают вас в зеркале
Если вы подойдёте к зеркалу, питомец повернётся к вам, а не к отражению. Он видит, что это вы, но для него зеркало — это просто мир без запахов и тактильных ощущений.
Зеркало — для нас, а не для них
Кошки живут в мире запахов и звуков, а не визуальных образов. Для них отражение — это бессмысленная иллюзия, поэтому они не задерживаются перед зеркалом.
Попытки развлечь кошку зеркалом — это просто ещё одна человеческая странность. А они-то думают, что странные — это мы!
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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