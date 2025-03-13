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Икота у кошек: просто смешно или стоит бежать к ветеринару

Зоосфера

Икота — это не только про людей! Ваш пушистый любимец тоже может неожиданно начать издавать знакомые звуки. Иногда это безобидное явление, но в некоторых случаях оно требует внимания.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Почему кошки икают?

Икота у кошек — это редкое, но вполне нормальное явление, особенно у котят. В большинстве случаев оно связано с:

  • Перееданием или жадным поглощением пищи. Кошки не жуют корм, а глотают его целиком, вместе с воздухом. Это может вызвать спазм диафрагмы.
  • Попыткой избавиться от шерсти. Волосяные комки раздражают горло, провоцируя икоту.
  • Неподходящей пищей. Слишком холодная или жирная еда может вызвать раздражение желудка у котёнка.
  • Стрессом и волнением. Взрослые кошки могут икать из-за тревожности.

Когда икота — повод обратиться к ветеринару?

Если ваш питомец икает слишком часто, особенно если у него появились рвота, вялость, затруднённое дыхание, это может быть симптомом серьёзных заболеваний:

  • Астмы или болезней сердца
  • Опухолей
  • Аллергии или заражения паразитами
  • Попадания инородного тела в дыхательные пути

Как помочь кошке?

Обратите внимание на питание! Если животное ест слишком быстро, это может говорить о нехватке питательных веществ. Важно подобрать сбалансированный корм, соответствующий возрасту и потребностям питомца.

Если икота проходит быстро и не вызывает дискомфорта, беспокоиться не о чем. Но если она стала регулярной и сопровождается другими тревожными симптомами — лучше показать кошку ветеринару.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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