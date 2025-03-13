Икота у кошек: просто смешно или стоит бежать к ветеринару

Икота — это не только про людей! Ваш пушистый любимец тоже может неожиданно начать издавать знакомые звуки. Иногда это безобидное явление, но в некоторых случаях оно требует внимания.
Икота у кошек — это редкое, но вполне нормальное явление, особенно у котят. В большинстве случаев оно связано с:
Если ваш питомец икает слишком часто, особенно если у него появились рвота, вялость, затруднённое дыхание, это может быть симптомом серьёзных заболеваний:
Обратите внимание на питание! Если животное ест слишком быстро, это может говорить о нехватке питательных веществ. Важно подобрать сбалансированный корм, соответствующий возрасту и потребностям питомца.
Если икота проходит быстро и не вызывает дискомфорта, беспокоиться не о чем. Но если она стала регулярной и сопровождается другими тревожными симптомами — лучше показать кошку ветеринару.
Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.
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