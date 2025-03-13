Ядовитый Рэмбо: новый скорпион из Колумбии бьёт по врагам с 36 см

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кажется, что природа уже ничем не удивит, появляется Tityus achilles — скорпион, который не просто жалит, а метко выстреливает ядом на расстояние, превышающее длину его тела!

Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

Ядовитый снайпер из тропиков

Этот уникальный вид, обнаруженный в лесах Колумбии, способен выпускать токсичные капли на 36 сантиметров — достаточно, чтобы попасть в глаза хищнику или любопытному исследователю. Такое поведение ранее встречалось только у двух видов скорпионов в мире, но ни один из них не обитал в Южной Америке.

Два способа атаки

Tityus achilles использует два тактических приёма:

Меткий выстрел, как у плюющейся кобры — яд выбрасывается мощной струёй.

Токсичный дождь — скорпион быстро трясёт хвостом, распыляя капли.

Учёные полагают, что яд не предназначен для охоты, так как жертвы скорпиона — многоножки и пауки — защищены плотным экзоскелетом. Скорее всего, это щит против хищников, таких как грызуны.

Секрет экономии яда

Как и другие токсичные создания, Tityus achilles не тратит яд впустую. Сначала он использует менее токсичный превенум — запас, который дешевле в "производстве". Только если угроза становится серьёзной, в ход идёт настоящий яд.

Опасен ли он для человека?

Пока неизвестно, может ли яд Tityus achilles навредить людям, но близкие виды вызывают временную слепоту при попадании в глаза. Исследования продолжаются, но уже ясно: этот скорпион — новый король ядовитой эволюции!

Уточнения

Скорпио́ны (лат. Scorpiones) — отряд членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

