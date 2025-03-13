Полосатый гаишник: рассказываем, как тигр устроил блокпост посреди трассы

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда едешь по дороге, меньше всего ожидаешь встретить… тигра! Но именно это случилось в Приморском крае, где автомобилистка неожиданно столкнулась с краснокнижным хищником.

Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

Лежал, как хозяин

В Спасском районе, неподалеку от села Кронштадтка, водитель заметила тигра, который невозмутимо расположился у обочины. Полосатый гигант не выглядел обеспокоенным — он просто отдыхал, лениво наблюдая за проезжающими машинами.

Запись с этой удивительной встречей быстро разлетелась по соцсетям, вызвав восторг и удивление.

Молодой и бесстрашный?

Очевидец предположила, что перед ней был молодой тигр. Опытные взрослые особи обычно избегают открытых мест и людей, а этот лежал совсем рядом, ничуть не боясь.

Скорее всего, его спокойствие объясняется не только молодостью, но и поведением автомобилистки. Девушка не делала резких движений и не пыталась привлечь внимание хищника, благодаря чему он не проявил агрессии.

Этот случай напомнил всем, насколько Приморье богато редкими животными. Но, несмотря на всю красоту тигра, подобные встречи требуют осторожности — ведь перед нами все-таки дикий хищник, сообщает vostokmedia.com.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

