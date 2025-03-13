Врачи не поверили своим глазам: что может поместиться в желудке собаки

Ветеринары в США провели шокирующую операцию: из желудка 7-месячной собаки достали почти 30 посторонних предметов.
Владельцы заметили, что собаку тошнит, а её живот стал твёрдым и раздутым. Рентген показал, что в желудке находятся 24 носка, стелька, резинка для волос и куски ткани. Врачи немедленно провели операцию и удалили всё инородное содержимое.
Как Луна себя чувствует сейчас
К счастью, собака быстро пошла на поправку. Сейчас она дома под наблюдением, носит защитный воротник, чтобы не разлизать швы, и, надеемся, больше не будет есть носки.
Почему собаки едят несъедобное:
Что делать, если питомец что-то проглотил
Вывод
Луна выжила благодаря быстрому реагированию хозяев. Если ваш питомец тоже любит есть странные вещи — будьте начеку!
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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