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Врачи не поверили своим глазам: что может поместиться в желудке собаки

1:19
Зоосфера

Ветеринары в США провели шокирующую операцию: из желудка 7-месячной собаки достали почти 30 посторонних предметов.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Как всё началось

Владельцы заметили, что собаку тошнит, а её живот стал твёрдым и раздутым. Рентген показал, что в желудке находятся 24 носка, стелька, резинка для волос и куски ткани. Врачи немедленно провели операцию и удалили всё инородное содержимое.

Как Луна себя чувствует сейчас

К счастью, собака быстро пошла на поправку. Сейчас она дома под наблюдением, носит защитный воротник, чтобы не разлизать швы, и, надеемся, больше не будет есть носки.

Почему собаки едят несъедобное:

  1. Испытывают стресс или тревожность.
  2. Страдают от недостатка внимания.
  3. Имеют пищевые расстройства.

Что делать, если питомец что-то проглотил

  1. Не ждать! Если животное ведёт себя странно, срочно к ветеринару.
  2. Не пытаться вызвать рвоту - это может ухудшить ситуацию.
  3. Держать опасные предметы вне доступа - особенно носки, игрушки и провода.

Вывод

Луна выжила благодаря быстрому реагированию хозяев. Если ваш питомец тоже любит есть странные вещи — будьте начеку!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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