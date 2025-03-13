Врачи не поверили своим глазам: что может поместиться в желудке собаки

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары в США провели шокирующую операцию: из желудка 7-месячной собаки достали почти 30 посторонних предметов.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Как всё началось

Владельцы заметили, что собаку тошнит, а её живот стал твёрдым и раздутым. Рентген показал, что в желудке находятся 24 носка, стелька, резинка для волос и куски ткани. Врачи немедленно провели операцию и удалили всё инородное содержимое.

Как Луна себя чувствует сейчас

К счастью, собака быстро пошла на поправку. Сейчас она дома под наблюдением, носит защитный воротник, чтобы не разлизать швы, и, надеемся, больше не будет есть носки.

Почему собаки едят несъедобное:

Испытывают стресс или тревожность. Страдают от недостатка внимания. Имеют пищевые расстройства.

Что делать, если питомец что-то проглотил

Не ждать! Если животное ведёт себя странно, срочно к ветеринару. Не пытаться вызвать рвоту - это может ухудшить ситуацию. Держать опасные предметы вне доступа - особенно носки, игрушки и провода.

Вывод

Луна выжила благодаря быстрому реагированию хозяев. Если ваш питомец тоже любит есть странные вещи — будьте начеку!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



