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Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает

3:26
Зоосфера

Кошки породы сфинкс — это необычные, умные и ласковые создания, которые связывают своего хозяина клятвой вечной привязанности. Их загадочная внешность, нежная кожа и характер, напоминающий собачью верность, делают их настоящей находкой для любителей кошек.

Кот
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Но готовы ли вы к жизни с таким питомцем? Ведь уход за сфинксом требует особого внимания. Давайте разберёмся, как ухаживать за этими необычными созданиями и что нужно знать перед тем, как завести лысого мурлыку.

Как сфинксы появились на свет (и почему они такие странные)

Сфинксы — это не результат селекционных экспериментов безумных учёных, а чистая магия генетики. Первый котёнок без шерсти появился в Канаде в 1960-х годах. Генетическая мутация, сделавшая его лысым, но очаровательным, привлекла внимание фелинологов. После нескольких скрещиваний с девон-рексами появилась порода сфинкс, какой мы её знаем сегодня.

Внешность сфинкса: кошка из будущего или ожившая статуя:

  • Нет шерсти, но есть мягкая замшевая кожа - тактильные ощущения от сфинкса напоминают тёплый персик.

  • Огромные уши - они не просто для красоты, а ещё и ловят каждое движение хозяина.

  • Глаза — гипноз в чистом виде - в зависимости от освещения, взгляд сфинкса может быть загадочным, пронизывающим или абсолютно безумным.

  • Мускулистое тело - несмотря на изящные формы, это кошки сильные и гибкие.

Характер сфинкса: зачем ему шерсть, если у него есть харизма

  • Невероятно ласковый - сфинкс не просто любит хозяина, он буквально прилипает к нему.

  • Игривый, как котёнок - даже во взрослом возрасте сфинксы сохраняют детскую энергию.

  • Любит внимание - ему важно быть центром вашей вселенной.

  • Интеллект на уровне собак - сфинксы легко учатся командам и трюкам.

  • Обожает тепло - будь то колени хозяина, батарея или уютное одеяло, сфинкс всегда ищет уютное местечко.

Как ухаживать за сфинксом (и почему он не для ленивых):

  1. Регулярное купание - отсутствие шерсти не означает отсутствие забот: сфинксы быстро покрываются жиром, поэтому их нужно мыть раз в 1-2 недели.

  2. Защита от холода - если вам холодно, то сфинксу в два раза холоднее! Ему нужны тёплые лежанки и одежда в зимний сезон.

  3. Глаза без ресниц - их нужно регулярно протирать, так как туда попадает пыль.

  4. Правильное питание - быстрый обмен веществ требует калорийной и качественной еды.

  5. Чистка ушей - ушки у сфинкса накапливают грязь быстрее, чем у пушистых пород.

Где сфинкс — там приключения

Сфинксы не могут жить без общения. Если оставить такого кота одного надолго, он может начать страдать. Эти кошки любят играть, исследовать и быть частью семьи. Поэтому если вы ищете независимого кота, сфинкс — не ваш вариант.

Стоит ли заводить сфинкса

Заводить лысого кота стоит только тем, кто готов на него тратить время и заботу. Если правильный уход вам не страшен, то в ответ сфинкс одарит вас безграничной любовью и преданностью.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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