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Будьте осторожны: одна из этих змей может оставить вас без движения на месяцы

1:47
Зоосфера

Венгрия — не Бразилия, но и здесь есть опасные змеи, которых лучше не встречать. Среди семи видов, обитающих в стране, две действительно ядовиты: крестоцветная и луговая гадюки. И хотя их укусы редко смертельны, последствия могут быть весьма неприятными.

змея Bothrops brazili
Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
змея Bothrops brazili

Кто опаснее

  • Крестоцветная гадюка (Vipera berus) - встречается в Зале, Шомодье, Тольне и Земплене. Если на неё случайно наступить, она атакует!

  • Луговая гадюка (Vipera ursinii rakosiensis) - более редкая, её реинтродуцировали в районы озера Фертё, Хансага и Кишкунсага.

Что будет после укуса

  • Крестоцветная гадюка: её яд может вызвать частичный паралич, сильную боль и проблемы с кровообращением. Восстановление может занять до полугода.

  • Луговая гадюка: её укус вызывает отёк и увеличение лимфоузлов, но антидота от него не существует — яд слабый, организм справится сам.

Можно ли умереть от укуса

Смертельные исходы крайне редки. С 2001 года в Венгрии не было ни одного летального случая от укуса змеи. Даже за предыдущие 60 лет зарегистрировали лишь две смерти, причём вызванные не укусом, а аллергической реакцией на антисыворотку.

Как избежать встречи:

  1. Не ходите босиком в высокой траве.
  2. Не пытайтесь ловить змею руками.
  3. Если увидели гадюку — просто отойдите.

Змеи не нападают без причины, но если случайно наступить на крестоцветную гадюку, она будет защищаться. Будьте внимательны — и встреча с ней останется просто интересной историей, а не неприятным воспоминанием!

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Дмитрий Тезнев
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