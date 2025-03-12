Будьте осторожны: одна из этих змей может оставить вас без движения на месяцы

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Венгрия — не Бразилия, но и здесь есть опасные змеи, которых лучше не встречать. Среди семи видов, обитающих в стране, две действительно ядовиты: крестоцветная и луговая гадюки. И хотя их укусы редко смертельны, последствия могут быть весьма неприятными.

Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ змея Bothrops brazili

Кто опаснее

Крестоцветная гадюка (Vipera berus) - встречается в Зале, Шомодье, Тольне и Земплене. Если на неё случайно наступить, она атакует!

- встречается в Зале, Шомодье, Тольне и Земплене. Если на неё случайно наступить, она атакует! Луговая гадюка (Vipera ursinii rakosiensis) - более редкая, её реинтродуцировали в районы озера Фертё, Хансага и Кишкунсага.

Что будет после укуса

Крестоцветная гадюка: её яд может вызвать частичный паралич, сильную боль и проблемы с кровообращением. Восстановление может занять до полугода.

её яд может вызвать сильную боль и проблемы с кровообращением. Восстановление может занять до полугода. Луговая гадюка: её укус вызывает отёк и увеличение лимфоузлов, но антидота от него не существует — яд слабый, организм справится сам.

Можно ли умереть от укуса

Смертельные исходы крайне редки. С 2001 года в Венгрии не было ни одного летального случая от укуса змеи. Даже за предыдущие 60 лет зарегистрировали лишь две смерти, причём вызванные не укусом, а аллергической реакцией на антисыворотку.

Как избежать встречи:

Не ходите босиком в высокой траве. Не пытайтесь ловить змею руками. Если увидели гадюку — просто отойдите.

Змеи не нападают без причины, но если случайно наступить на крестоцветную гадюку, она будет защищаться. Будьте внимательны — и встреча с ней останется просто интересной историей, а не неприятным воспоминанием!

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

