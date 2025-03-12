Будьте осторожны: одна из этих змей может оставить вас без движения на месяцы

Венгрия — не Бразилия, но и здесь есть опасные змеи, которых лучше не встречать. Среди семи видов, обитающих в стране, две действительно ядовиты: крестоцветная и луговая гадюки. И хотя их укусы редко смертельны, последствия могут быть весьма неприятными.
Что будет после укуса
Можно ли умереть от укуса
Смертельные исходы крайне редки. С 2001 года в Венгрии не было ни одного летального случая от укуса змеи. Даже за предыдущие 60 лет зарегистрировали лишь две смерти, причём вызванные не укусом, а аллергической реакцией на антисыворотку.
Как избежать встречи:
Змеи не нападают без причины, но если случайно наступить на крестоцветную гадюку, она будет защищаться. Будьте внимательны — и встреча с ней останется просто интересной историей, а не неприятным воспоминанием!
Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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