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Эти ошибки совершают все владельцы собак – как на самом деле понять питомца

1:14
Зоосфера

Вы уверены, что знаете, когда ваш питомец счастлив, а когда грустит? Новое исследование показывает, что большинство владельцев собак ошибаются!

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Что выяснили учёные:

  • Люди оценивают эмоции собак не по их поведению, а по ситуации
  • Мы проецируем свои эмоции на питомцев, а не замечаем их реальные сигналы
  • Даже если собака ведёт себя одинаково, в разных условиях люди считают её то счастливой, то напуганной

Как проходило исследование

  1. Собаки получали лакомство - люди были уверены, что они счастливы.

  2. Собаки реагировали на пылесос - владельцы решили, что они напуганы.

  3. Исследователи заменили фон видео, и те же эмоции интерпретировались совсем по-другому!

Как на самом деле понять эмоции собаки:

  • Смотрите на её поведение, а не только на ситуацию.

  • Обращайте внимание на положение хвоста, ушей, глаз.

  • Не читайте эмоции собаки, как человеческие — у неё другой язык.

Вывод

Мы любим своих питомцев, но ошибаемся, думая, что точно знаем их эмоции. Настоящий ключ к пониманию собаки — наблюдать за её поведением, а не делать выводы по ситуации!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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