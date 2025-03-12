Эти ошибки совершают все владельцы собак – как на самом деле понять питомца
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Вы уверены, что знаете, когда ваш питомец счастлив, а когда грустит? Новое исследование показывает, что большинство владельцев собак ошибаются!
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги
Что выяснили учёные:
- Люди оценивают эмоции собак не по их поведению, а по ситуации
- Мы проецируем свои эмоции на питомцев, а не замечаем их реальные сигналы
- Даже если собака ведёт себя одинаково, в разных условиях люди считают её то счастливой, то напуганной
Как проходило исследование
- Собаки получали лакомство - люди были уверены, что они счастливы.
- Собаки реагировали на пылесос - владельцы решили, что они напуганы.
- Исследователи заменили фон видео, и те же эмоции интерпретировались совсем по-другому!
Как на самом деле понять эмоции собаки:
- Смотрите на её поведение, а не только на ситуацию.
- Обращайте внимание на положение хвоста, ушей, глаз.
- Не читайте эмоции собаки, как человеческие — у неё другой язык.
Вывод
Мы любим своих питомцев, но ошибаемся, думая, что точно знаем их эмоции. Настоящий ключ к пониманию собаки — наблюдать за её поведением, а не делать выводы по ситуации!
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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