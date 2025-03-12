Эти ошибки совершают все владельцы собак – как на самом деле понять питомца

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы уверены, что знаете, когда ваш питомец счастлив, а когда грустит? Новое исследование показывает, что большинство владельцев собак ошибаются!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Что выяснили учёные:

Люди оценивают эмоции собак не по их поведению, а по ситуации

Мы проецируем свои эмоции на питомцев, а не замечаем их реальные сигналы

Даже если собака ведёт себя одинаково, в разных условиях люди считают её то счастливой, то напуганной

Как проходило исследование

Собаки получали лакомство - люди были уверены, что они счастливы. Собаки реагировали на пылесос - владельцы решили, что они напуганы. Исследователи заменили фон видео, и те же эмоции интерпретировались совсем по-другому!

Как на самом деле понять эмоции собаки:

Смотрите на её поведение, а не только на ситуацию.

Обращайте внимание на положение хвоста, ушей, глаз.

Не читайте эмоции собаки, как человеческие — у неё другой язык.

Вывод

Мы любим своих питомцев, но ошибаемся, думая, что точно знаем их эмоции. Настоящий ключ к пониманию собаки — наблюдать за её поведением, а не делать выводы по ситуации!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



