Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп

Домашние питомцы дарят уют, но вместе с этим могут стать переносчиками неприятных болезней. Лишай, паразиты, бешенство — о них слышали многие. Но можно ли заразиться гриппом от кошки?
Это заболевание, вызванное калицивирусом или герпесвирусом, поражающими только кошек. Для человека эти вирусы не опасны — они не передаются людям.
Кошки могут принести в дом птичий грипп. Особенно, если гуляют на улице, охотятся на птиц или контактируют с заражённой средой.
Вывод: ваш кот не заразит вас "кошачьим гриппом", но если он контактирует с дикими птицами, риск птичьего гриппа существует.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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