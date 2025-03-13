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Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп

1:28
Зоосфера

Домашние питомцы дарят уют, но вместе с этим могут стать переносчиками неприятных болезней. Лишай, паразиты, бешенство — о них слышали многие. Но можно ли заразиться гриппом от кошки?

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Что такое "кошачий грипп"?

Это заболевание, вызванное калицивирусом или герпесвирусом, поражающими только кошек. Для человека эти вирусы не опасны — они не передаются людям.

Но есть нюанс…

Кошки могут принести в дом птичий грипп. Особенно, если гуляют на улице, охотятся на птиц или контактируют с заражённой средой.

Что говорят учёные?

  • Вирус H5N1 может передаваться человеку от птиц, крупного рогатого скота и домашних животных.
  • Случаи заражения редки, но Центр по контролю заболеваний США рекомендует соблюдать осторожность.
  • Особенно осторожными должны быть владельцы кошек, кормящих питомцев сырым мясом.

Как защититься?

  • Не давайте кошке сырое мясо и субпродукты.
  • Следите, чтобы питомец не охотился на птиц.
  • После контакта с кошкой мойте руки.
  • Если у питомца странные симптомы (чихание, выделения из носа, апатия) — обратитесь к ветеринару.

Вывод: ваш кот не заразит вас "кошачьим гриппом", но если он контактирует с дикими птицами, риск птичьего гриппа существует.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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