Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы дарят уют, но вместе с этим могут стать переносчиками неприятных болезней. Лишай, паразиты, бешенство — о них слышали многие. Но можно ли заразиться гриппом от кошки?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Что такое "кошачий грипп"?

Это заболевание, вызванное калицивирусом или герпесвирусом, поражающими только кошек. Для человека эти вирусы не опасны — они не передаются людям.

Но есть нюанс…

Кошки могут принести в дом птичий грипп. Особенно, если гуляют на улице, охотятся на птиц или контактируют с заражённой средой.

Что говорят учёные?

Вирус H5N1 может передаваться человеку от птиц, крупного рогатого скота и домашних животных.

Случаи заражения редки, но Центр по контролю заболеваний США рекомендует соблюдать осторожность.

Особенно осторожными должны быть владельцы кошек, кормящих питомцев сырым мясом.

Как защититься?

Не давайте кошке сырое мясо и субпродукты.

Следите, чтобы питомец не охотился на птиц.

После контакта с кошкой мойте руки.

Если у питомца странные симптомы (чихание, выделения из носа, апатия) — обратитесь к ветеринару.

Вывод: ваш кот не заразит вас "кошачьим гриппом", но если он контактирует с дикими птицами, риск птичьего гриппа существует.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

