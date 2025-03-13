Если кот спит в шкафу или раковине, пора насторожиться — причина может быть серьёзной

Вы находите кота в стиральной машине, среди белья или в духовке? Нет, это не просто милые шалости — ваш питомец кричит о помощи. Закрытые пространства помогают кошкам справляться со стрессом, но иногда такое поведение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кошка пьёт водопроводную воду

Что беспокоит вашего питомца?

Страх громких звуков

Если кот прячется под ванной после ссор или громкой музыки, он боится шума. Неуютная обстановка

Переставили мебель? Завели нового питомца? Запахи и перемены заставляют кота искать укромное место. Неизвестные гости

Если после визита друзей питомец исчезает в шкафу — его беспокоят запахи чужаков. Жара

Летом кошки любят холодные поверхности. Вот почему они ложатся в раковину или ванну.

Как помочь питомцу?

Создайте безопасное убежище . Коробка с мягкой подстилкой в укромном месте успокоит кота.

. Коробка с мягкой подстилкой в укромном месте успокоит кота. Используйте феромоновый диффузор . Он выделяет вещества, напоминающие кошке запах матери.

. Он выделяет вещества, напоминающие кошке запах матери. Обратите внимание на чистящие средства . Резкие запахи могут привлекать или отпугивать питомца.

. Резкие запахи могут привлекать или отпугивать питомца. Поставьте прохладную лежанку с гелевым наполнителем, если кот ищет прохладу.

Важно! Если кот стал вялым, отказывается от еды и постоянно прячется, это может быть признаком болезни. В таком случае срочно покажите его ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

