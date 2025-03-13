Если кот спит в шкафу или раковине, пора насторожиться — причина может быть серьёзной

Вы находите кота в стиральной машине, среди белья или в духовке? Нет, это не просто милые шалости — ваш питомец кричит о помощи. Закрытые пространства помогают кошкам справляться со стрессом, но иногда такое поведение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Страх громких звуков
Если кот прячется под ванной после ссор или громкой музыки, он боится шума.
Неуютная обстановка
Переставили мебель? Завели нового питомца? Запахи и перемены заставляют кота искать укромное место.
Неизвестные гости
Если после визита друзей питомец исчезает в шкафу — его беспокоят запахи чужаков.
Жара
Летом кошки любят холодные поверхности. Вот почему они ложатся в раковину или ванну.
Важно! Если кот стал вялым, отказывается от еды и постоянно прячется, это может быть признаком болезни. В таком случае срочно покажите его ветеринару.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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