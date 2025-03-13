Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работающим пенсионерам положен сюрприз при увольнении: в ГД раскрыли условия
Режим N: полезная привычка или прямая дорога к дорогому ремонту
Чекалиным продлили арест, а их косметическую фирму — закрывают
Новая технология подавления шума: спасение от городского грохота
Как железо из мяса связано с раком: открытие, которое всех шокировало
Путешествие мечты за копейки: зачем туристы едут в Албанию
Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени
Москвичи, будьте начеку: надвигающийся шторм может сорвать крыши и повалить деревья
Грех чревоугодия: истинная свобода — в управлении своими желаниями

Если кот спит в шкафу или раковине, пора насторожиться — причина может быть серьёзной

Зоосфера

Вы находите кота в стиральной машине, среди белья или в духовке? Нет, это не просто милые шалости — ваш питомец кричит о помощи. Закрытые пространства помогают кошкам справляться со стрессом, но иногда такое поведение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Кошка пьёт водопроводную воду
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду

Что беспокоит вашего питомца?

  1. Страх громких звуков
    Если кот прячется под ванной после ссор или громкой музыки, он боится шума.

  2. Неуютная обстановка
    Переставили мебель? Завели нового питомца? Запахи и перемены заставляют кота искать укромное место.

  3. Неизвестные гости
    Если после визита друзей питомец исчезает в шкафу — его беспокоят запахи чужаков.

  4. Жара
    Летом кошки любят холодные поверхности. Вот почему они ложатся в раковину или ванну.

Как помочь питомцу?

  • Создайте безопасное убежище. Коробка с мягкой подстилкой в укромном месте успокоит кота.
  • Используйте феромоновый диффузор. Он выделяет вещества, напоминающие кошке запах матери.
  • Обратите внимание на чистящие средства. Резкие запахи могут привлекать или отпугивать питомца.
  • Поставьте прохладную лежанку с гелевым наполнителем, если кот ищет прохладу.

Важно! Если кот стал вялым, отказывается от еды и постоянно прячется, это может быть признаком болезни. В таком случае срочно покажите его ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения Аудио 
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области Любовь Степушова Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон? Дмитрий Плотников Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Последние материалы
Чекалиным продлили арест, а их косметическую фирму — закрывают
Новая технология подавления шума: спасение от городского грохота
Как железо из мяса связано с раком: открытие, которое всех шокировало
Путешествие мечты за копейки: зачем туристы едут в Албанию
Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области
Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени
Москвичи, будьте начеку: надвигающийся шторм может сорвать крыши и повалить деревья
Грех чревоугодия: истинная свобода — в управлении своими желаниями
Как получить богатый урожай клубники? 5 секретов опытных садоводов
МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами – что делать при атаке?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.