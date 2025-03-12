Лай — не обязательный бонус: породы собак, которые ведут себя тише, чем кошки

Хотите завести собаку, но боитесь, что её лай создаст неудобства? Некоторые породы отличаются особой сдержанностью и практически не лают. Как выбрать идеального питомца для спокойной жизни?

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Какие факторы учитывать при выборе собаки?

Прежде чем завести питомца, важно учесть несколько критериев:

Размер и активность собаки — некоторые породы требуют больше пространства и движения.

Характер и уровень шума — если вы живёте в квартире, стоит обратить внимание на спокойные породы.

Взаимодействие с владельцем — собака должна подходить вашему образу жизни.

Выбор породы — ответственный шаг, особенно если вы живёте в многоквартирном доме, где шум может стать проблемой.

Какая порода собак самая тихая?

Басенджи — чемпион по тишине. Эта африканская порода не умеет лаять, вместо этого издавая звуки, напоминающие йодль. Басенджи — сдержанные, активные собаки, которым нужно много движения.

Другие тихие породы:

Борзая — несмотря на внушительные размеры, ведёт себя спокойно и редко подаёт голос.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — ласковая собака, которая практически не лает, если с детства социализирована.

Какие собаки лают мало?

Некоторые породы не совсем молчаливы, но лают редко:

Французский бульдог — преданный и спокойный, подаёт голос только по делу.

Мопс — весёлый и терпеливый, редко лает без причины.

Ши-тцу — может лаять для охраны, но в целом ведёт себя тихо.

Мальтийский бишон — несмотря на стереотипы, эта порода не склонна к чрезмерному лаю.

Какие породы самые мирные?

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — одна из самых спокойных пород. Эта собака предпочитает уют и общение с хозяином, а не шумные игры. Французский бульдог — любитель комфорта и отдыха, а бассет-хаунд предпочитает дремать, чем лаять.

К спокойным и малошумным породам также относятся:

Ньюфаундленд — гигант с добрым сердцем, крайне редко подаёт голос.

Немецкий дог — несмотря на размеры, ведёт себя сдержанно.

Золотистый ретривер — игрив, но не склонен к лаю.

Лабрадор-ретривер — лает только по необходимости.

Королевский пудель — умная собака, которая не подаёт голос без повода.

Может ли собака не лаять совсем?

Лай — естественный способ общения для собак, поэтому полностью молчаливая порода — миф. Однако воспитание играет важную роль: правильно социализированная и довольная собака не станет лаять без причины.

Если вам нужна максимально спокойная порода, важно заранее изучить её особенности.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году.

