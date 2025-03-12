Лай — не обязательный бонус: породы собак, которые ведут себя тише, чем кошки

Хотите завести собаку, но боитесь, что её лай создаст неудобства? Некоторые породы отличаются особой сдержанностью и практически не лают. Как выбрать идеального питомца для спокойной жизни?
Прежде чем завести питомца, важно учесть несколько критериев:
Размер и активность собаки — некоторые породы требуют больше пространства и движения.
Характер и уровень шума — если вы живёте в квартире, стоит обратить внимание на спокойные породы.
Взаимодействие с владельцем — собака должна подходить вашему образу жизни.
Выбор породы — ответственный шаг, особенно если вы живёте в многоквартирном доме, где шум может стать проблемой.
Басенджи — чемпион по тишине. Эта африканская порода не умеет лаять, вместо этого издавая звуки, напоминающие йодль. Басенджи — сдержанные, активные собаки, которым нужно много движения.
Другие тихие породы:
Некоторые породы не совсем молчаливы, но лают редко:
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — одна из самых спокойных пород. Эта собака предпочитает уют и общение с хозяином, а не шумные игры. Французский бульдог — любитель комфорта и отдыха, а бассет-хаунд предпочитает дремать, чем лаять.
К спокойным и малошумным породам также относятся:
Королевский пудель — умная собака, которая не подаёт голос без повода.
Лай — естественный способ общения для собак, поэтому полностью молчаливая порода — миф. Однако воспитание играет важную роль: правильно социализированная и довольная собака не станет лаять без причины.
Если вам нужна максимально спокойная порода, важно заранее изучить её особенности.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.