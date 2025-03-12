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В Дальневосточном заповеднике зафиксирован бэби-бум: популяция тюленей-ларг бьёт рекорды

1:37
Зоосфера

Каждую весну в Дальневосточном морском заповеднике начинается важное событие — учёт новорожденных тюленей-ларг. В этом году сезон оказался особенно удачным: на свет появилось более тысячи малышей-бельков! Это свидетельствует о благоприятных условиях для морских млекопитающих и стабильном росте популяции.

Тюлень отдыхает на снегу
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюлень отдыхает на снегу

Тюлени-биоиндикаторы: что о них нам рассказывают

Как отметил ведущий научный сотрудник ТОИ ДВО РАН Алексей Трухин, изучение пятнистых тюленей ведётся давно и очень осторожно — визуально и с безопасного расстояния, чтобы не потревожить животных.

"Морских млекопитающих, в том числе ларг, называют сторожевыми видами. Они выступают биоиндикаторами — по уровню загрязнения их организмов можно судить о состоянии окружающей среды", — объясняет Трухин.

Популяция тюленей выросла в 3-4 раза за 25 лет

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" отмечают значительный рост численности пятнистых нерп в заливе Петра Великого. За последние 25 лет популяция увеличилась в 3-4 раза!

Это доказывает, что в заповеднике созданы комфортные условия для жизни и размножения ларг.

Когда завершится сезон?

Период рождения тюленей-ларг постепенно подходит к концу и, как правило, завершается в начале апреля. Тогда же учёные завершат и финальный подсчёт численности пятнистых нерп в заповеднике.

vostokmedia.com

Уточнения

Дальневосточный морской заповедник — заповедная зона в заливе Петра Великого Японского моря, учреждена 24 марта 1978 года, объект морского природного наследия. Заповедник — единственный в России, 98 % площади которого — акватория. В нём обитает более 5000 видов растений и животных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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