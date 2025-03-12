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Стареет, но не сдается: как поддержать кошку в преклонном возрасте

4:57
Зоосфера » Кошки

Кошки живут все дольше, и это заслуга как достижений ветеринарной медицины, так и более внимательного ухода со стороны хозяев. Сегодня нередко можно встретить домашних питомцев, перешагнувших рубеж 14, а то и 20 лет. Правильное питание, регулярные визиты к ветеринару и безопасная среда с интересными занятиями — ключевые факторы долгой и счастливой жизни пушистого друга.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Пожилые кошки требуют особого внимания

Считается, что кошка вступает в пожилой возраст с 10 лет, но это не значит, что она теряет качество жизни. При правильном уходе можно обеспечить комфорт и хорошее самочувствие питомцу даже в старости. Однако среди владельцев до сих пор бытуют мифы о пожилых кошках, которые могут привести к ошибкам в уходе. Давайте разберёмся, какие убеждения ошибочны и что на самом деле нужно стареющим питомцам.

1. Старые кошки не любят играть

Миф! Хоть с возрастом они становятся менее активными, им по-прежнему нужны физические и умственные стимулы. Меняется лишь формат игр. Например, пожилых кошек могут больше привлекать не гонки по дому, а спокойные развлечения: игрушки на палочках, мягкие мячики и туннели из ткани.

2. Они могут продолжать есть ту же еду, что и в молодости

Миф! С возрастом у кошек замедляется обмен веществ, и их рацион требует корректировки. У стареющих питомцев нередко возникают проблемы с пищеварением, потеря мышечной массы, предрасположенность к заболеваниям почек, суставов и сердца. Поэтому важно выбирать корм, разработанный специально для пожилых животных: с высоким содержанием качественного белка, пониженным уровнем фосфора (для защиты почек) и полезными добавками для суставов, такими как омега-3 и хондроитин. Кроме того, влажные корма помогают избежать обезвоживания и проблем с почками.

3. Старые кошки не болеют

Миф! С возрастом риск развития различных заболеваний возрастает. Пожилые кошки подвержены артриту, почечной недостаточности, гипертонии, диабету и даже неврологическим нарушениям. Причём симптомы могут быть незаметными на первый взгляд, поэтому важно регулярно посещать ветеринара и внимательно следить за поведением питомца.

4. Им больше не нужны когтеточки и игрушки

Миф! Обогащение среды важно на любом этапе жизни. Отсутствие стимулов может привести к стрессу, тревожности и даже депрессии. Чтобы поддерживать активность пожилого питомца, стоит предусмотреть когтеточки, удобные полки для отдыха и интерактивные игрушки. Также полезно организовать доступ к любимым местам с помощью небольших пандусов и лесенок.

5. Пожилые кошки становятся злыми и необщительными

Миф! Распространённое мнение, что стареющие кошки становятся угрюмыми, на самом деле может указывать на болезненные ощущения или дискомфорт из-за артрита, проблем с зубами или других заболеваний. Если кошка стала менее общительной или у неё изменилось поведение, стоит показать её ветеринару.

6. Уход за зубами пожилой кошке не нужен

Миф! Заболевания зубов у стареющих кошек — явление нередкое, и они могут вызывать сильную боль, воспаления и проблемы с питанием. Отложения зубного камня, гингивит и потеря зубов могут привести к серьёзным инфекциям. Регулярная чистка зубов, специальные корма и периодическая профессиональная чистка у ветеринара помогут избежать осложнений.

7. Пожилые кошки не страдают от ожирения

Миф! С возрастом у кошек снижается активность, но если питание не скорректировать, они могут набрать лишний вес. Ожирение приводит к проблемам с суставами, диабету и гипертонии, снижая качество жизни питомца. Контроль за питанием и умеренные физические нагрузки помогут поддерживать кошку в форме.

8. Им не нужно много воды

Миф! Пожилые кошки могут утрачивать ощущение жажды, что повышает риск обезвоживания и заболеваний мочевыводящей системы. Чтобы стимулировать питомца пить больше воды, можно использовать фонтанчики, миски из керамики или стекла, а также включать влажные корма (паучи и паштеты) в рацион.

Кошки могут оставаться активными и здоровыми даже в старости, если получать должный уход. Важно не верить распространённым мифам и заботиться о питомце в соответствии с его возрастными потребностями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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