Спасите пчел и свой сад: ловушка для шершней, которая работает без вреда для природы

4:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая пойманная королева шершней — это минус 2000 вредителей! Если вы хотите защитить пчел, ульи и свой сад от этого опасного хищника, научитесь делать простую и селективную ловушку, рекомендованную опытными пчеловодами.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчёлы

Почему ловушки нужно ставить в марте

Весна — ключевой момент в борьбе с азиатскими шершнями (Vespa velutina). В это время матки просыпаются от зимней спячки и начинают создавать новые колонии. Одна пойманная королева — это на 2000 шершней меньше в вашем саду летом.

Однако просто расставить ловушки недостаточно — они должны быть селективными, чтобы случайно не погубить полезных насекомых, таких как пчелы.

Идеальные места для установки ловушек

Вблизи живых изгородей и садов.

Возле ульев.

В защищенных от ветра и дождя местах.

Как сделать ловушку своими руками

Вам понадобится

Пластиковая бутылка (1,5-2 литра)

Острый нож или ножницы

Наживка (специальная смесь, безопасная для пчел)

Паяльник (по желанию, для создания выходов для мелких насекомых)

Как собрать ловушку

Разрежьте бутылку примерно на ⅔ высоты.

Вставьте верхнюю часть вниз, создавая воронку.

Закрепите края скотчем или клеем.

Проделайте небольшие боковые отверстия, чтобы маленькие насекомые (например, божьи коровки) могли выбраться.

Вылейте внутрь приманку.

Поставьте или подвесьте ловушку в нужном месте.

Лайфхак: если ваша ловушка будет находиться под открытым небом, сделайте крышу из второй пластиковой бутылки — это защитит приманку от дождя.

Какую приманку использовать, чтобы привлечь шершней и не навредить пчелам

Идеальный рецепт приманки от пчеловодов

1/3 сиропа из красных ягод (привлекает шершней сладким ароматом).

(привлекает шершней сладким ароматом). 1/3 темного пива (усиливает запах).

(усиливает запах). 1/3 белого вина (отпугивает пчел, но привлекает шершней).

Важно: Обычный сахарный сироп не подходит — он может заманить пчел.

Дополнительные хитрости

Добавьте несколько камней на дно ловушки, чтобы пойманные насекомые не тонули сразу.

Размещайте ловушки не слишком близко к ульям — это может тревожить пчел.

Регулярно проверяйте и очищайте ловушку, заменяя приманку раз в 7-10 дней.

Как защитить пчел и других полезных насекомых

Ошибки, которых следует избегать

Использование липких лент (в них могут попасть бабочки и другие безвредные насекомые)

Установка ловушек в местах, где активно собираются пчелы.

Применение сладких жидкостей, которые могут привлечь медоносных пчел.

Где лучше всего разместить ловушку

Вблизи компостных куч

Возле фруктовых деревьев

В местах, где вы раньше видели азиатских шершней

Почему азиатские шершни так опасны

Они охотятся на пчел, нападая на ульи и убивая целые колонии.

Их укусы болезненны и токсичны — особенно опасны для аллергиков.

Они размножаются очень быстро, и без контроля их численность резко растет.

Из-за глобального потепления популяция азиатских шершней увеличивается с каждым годом.

Факт: азиатский шершень был случайно завезен в Европу в 2004 году и с тех пор распространился по многим странам, угрожая местной фауне.

Что делать, если вы нашли гнездо шершней

Не пытайтесь уничтожить его самостоятельно.

Позвоните в службу дезинсекции или обратитесь к местным пчеловодам.

Если гнездо находится на дереве, держитесь на расстоянии и не тревожьте насекомых.

Если вас укусил шершень, обработайте место укуса антигистаминной мазью и при необходимости обратитесь к врачу.

Заключение: как каждый может помочь

Каждый из нас может внести вклад в защиту пчел и биологического разнообразия! Просто установив пару ловушек, вы поможете уменьшить популяцию азиатских шершней в своем регионе.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. "оса") — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

