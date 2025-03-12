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Спасите пчел и свой сад: ловушка для шершней, которая работает без вреда для природы

4:16
Зоосфера

Каждая пойманная королева шершней — это минус 2000 вредителей! Если вы хотите защитить пчел, ульи и свой сад от этого опасного хищника, научитесь делать простую и селективную ловушку, рекомендованную опытными пчеловодами.

Пчёлы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчёлы

Почему ловушки нужно ставить в марте

Весна — ключевой момент в борьбе с азиатскими шершнями (Vespa velutina). В это время матки просыпаются от зимней спячки и начинают создавать новые колонии. Одна пойманная королева — это на 2000 шершней меньше в вашем саду летом.

Однако просто расставить ловушки недостаточно — они должны быть селективными, чтобы случайно не погубить полезных насекомых, таких как пчелы.

Идеальные места для установки ловушек

  • Вблизи живых изгородей и садов.
  • Возле ульев.
  • В защищенных от ветра и дождя местах.

Как сделать ловушку своими руками

Вам понадобится

  • Пластиковая бутылка (1,5-2 литра)
  • Острый нож или ножницы
  • Наживка (специальная смесь, безопасная для пчел)
  • Паяльник (по желанию, для создания выходов для мелких насекомых)

Как собрать ловушку

  • Разрежьте бутылку примерно на ⅔ высоты.
  • Вставьте верхнюю часть вниз, создавая воронку.
  • Закрепите края скотчем или клеем.
  • Проделайте небольшие боковые отверстия, чтобы маленькие насекомые (например, божьи коровки) могли выбраться.
  • Вылейте внутрь приманку.
  • Поставьте или подвесьте ловушку в нужном месте.

Лайфхак: если ваша ловушка будет находиться под открытым небом, сделайте крышу из второй пластиковой бутылки — это защитит приманку от дождя.

Какую приманку использовать, чтобы привлечь шершней и не навредить пчелам

Идеальный рецепт приманки от пчеловодов

  • 1/3 сиропа из красных ягод (привлекает шершней сладким ароматом).
  • 1/3 темного пива (усиливает запах).
  • 1/3 белого вина (отпугивает пчел, но привлекает шершней).

Важно: Обычный сахарный сироп не подходит — он может заманить пчел.

Дополнительные хитрости

  • Добавьте несколько камней на дно ловушки, чтобы пойманные насекомые не тонули сразу.
  • Размещайте ловушки не слишком близко к ульям — это может тревожить пчел.
  • Регулярно проверяйте и очищайте ловушку, заменяя приманку раз в 7-10 дней.

Как защитить пчел и других полезных насекомых

Ошибки, которых следует избегать

  • Использование липких лент (в них могут попасть бабочки и другие безвредные насекомые)
  • Установка ловушек в местах, где активно собираются пчелы.
  • Применение сладких жидкостей, которые могут привлечь медоносных пчел.

Где лучше всего разместить ловушку

  • Вблизи компостных куч
  • Возле фруктовых деревьев
  • В местах, где вы раньше видели азиатских шершней

Почему азиатские шершни так опасны

  • Они охотятся на пчел, нападая на ульи и убивая целые колонии.
  • Их укусы болезненны и токсичны — особенно опасны для аллергиков.
  • Они размножаются очень быстро, и без контроля их численность резко растет.
  • Из-за глобального потепления популяция азиатских шершней увеличивается с каждым годом.

Факт: азиатский шершень был случайно завезен в Европу в 2004 году и с тех пор распространился по многим странам, угрожая местной фауне.

Что делать, если вы нашли гнездо шершней

Не пытайтесь уничтожить его самостоятельно.

  • Позвоните в службу дезинсекции или обратитесь к местным пчеловодам.
  • Если гнездо находится на дереве, держитесь на расстоянии и не тревожьте насекомых.
  • Если вас укусил шершень, обработайте место укуса антигистаминной мазью и при необходимости обратитесь к врачу.

Заключение: как каждый может помочь

Каждый из нас может внести вклад в защиту пчел и биологического разнообразия! Просто установив пару ловушек, вы поможете уменьшить популяцию азиатских шершней в своем регионе.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. "оса") — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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