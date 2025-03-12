Спасите пчел и свой сад: ловушка для шершней, которая работает без вреда для природы

Каждая пойманная королева шершней — это минус 2000 вредителей! Если вы хотите защитить пчел, ульи и свой сад от этого опасного хищника, научитесь делать простую и селективную ловушку, рекомендованную опытными пчеловодами.
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Пчёлы
Почему ловушки нужно ставить в марте
Весна — ключевой момент в борьбе с азиатскими шершнями (Vespa velutina). В это время матки просыпаются от зимней спячки и начинают создавать новые колонии. Одна пойманная королева — это на 2000 шершней меньше в вашем саду летом.
Однако просто расставить ловушки недостаточно — они должны быть селективными, чтобы случайно не погубить полезных насекомых, таких как пчелы.
Идеальные места для установки ловушек
Вблизи живых изгородей и садов.
Возле ульев.
В защищенных от ветра и дождя местах.
Как сделать ловушку своими руками
Вам понадобится
Пластиковая бутылка (1,5-2 литра)
Острый нож или ножницы
Наживка (специальная смесь, безопасная для пчел)
Паяльник (по желанию, для создания выходов для мелких насекомых)
Как собрать ловушку
Разрежьте бутылку примерно на ⅔ высоты.
Вставьте верхнюю часть вниз, создавая воронку.
Закрепите края скотчем или клеем.
Проделайте небольшие боковые отверстия, чтобы маленькие насекомые (например, божьи коровки) могли выбраться.
Вылейте внутрь приманку.
Поставьте или подвесьте ловушку в нужном месте.
Лайфхак: если ваша ловушка будет находиться под открытым небом, сделайте крышу из второй пластиковой бутылки — это защитит приманку от дождя.
Какую приманку использовать, чтобы привлечь шершней и не навредить пчелам
Идеальный рецепт приманки от пчеловодов
1/3 сиропа из красных ягод (привлекает шершней сладким ароматом).
1/3 темного пива (усиливает запах).
1/3 белого вина (отпугивает пчел, но привлекает шершней).
Важно: Обычный сахарный сироп не подходит — он может заманить пчел.
Дополнительные хитрости
Добавьте несколько камней на дно ловушки, чтобы пойманные насекомые не тонули сразу.
Размещайте ловушки не слишком близко к ульям — это может тревожить пчел.
Регулярно проверяйте и очищайте ловушку, заменяя приманку раз в 7-10 дней.
Как защитить пчел и других полезных насекомых
Ошибки, которых следует избегать
Использование липких лент (в них могут попасть бабочки и другие безвредные насекомые)
Установка ловушек в местах, где активно собираются пчелы.
Применение сладких жидкостей, которые могут привлечь медоносных пчел.
Где лучше всего разместить ловушку
Вблизи компостных куч
Возле фруктовых деревьев
В местах, где вы раньше видели азиатских шершней
Почему азиатские шершни так опасны
Они охотятся на пчел, нападая на ульи и убивая целые колонии.
Их укусы болезненны и токсичны — особенно опасны для аллергиков.
Они размножаются очень быстро, и без контроля их численность резко растет.
Из-за глобального потепления популяция азиатских шершней увеличивается с каждым годом.
Факт: азиатский шершень был случайно завезен в Европу в 2004 году и с тех пор распространился по многим странам, угрожая местной фауне.
Что делать, если вы нашли гнездо шершней
Не пытайтесь уничтожить его самостоятельно.
Позвоните в службу дезинсекции или обратитесь к местным пчеловодам.
Если гнездо находится на дереве, держитесь на расстоянии и не тревожьте насекомых.
Если вас укусил шершень, обработайте место укуса антигистаминной мазью и при необходимости обратитесь к врачу.
Заключение: как каждый может помочь
Каждый из нас может внести вклад в защиту пчел и биологического разнообразия! Просто установив пару ловушек, вы поможете уменьшить популяцию азиатских шершней в своем регионе.
Уточнения
Ше́ршни (лат. Vespa, букв. "оса") — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.