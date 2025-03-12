Испанский нелегал с восьмью лапами: паук, который хотел жить в Англии

3:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычный пассажир прибыл в Англию вместе с партией оливковых деревьев. Оказалось, это крупнейший ядовитый паук Европы — андалузский тарантул.

Фото: flickr.com by Thomas Shahan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паук

Когда питомник превращается в паучий отель

Работники питомника в Западном Суссексе были готовы к чему угодно — но точно не к встрече с гигантским тарантулом. Все началось, когда сын владельца разгружал привезенные из Кордовы (Испания) оливковые деревья.

Вдруг он заметил нечто черное и большое, быстро мелькнувшее у него под ногами.

"Он позвонил мне и сказал, что видел огромное существо, заползающее под горшок", — рассказал владелец питомника.

Решив разобраться, они сфотографировали находку и отправили снимки специалистам. Ответ ошеломил: это андалузский тарантул (Macrothele calpeiana), крупнейший паук Европы.

Опасный или просто впечатляющий

Этот вид, обитающий в Южной Испании, выглядит внушительно:

Длина тела — до 34,7 мм у самок и 26,8 мм у самцов.

Размах лап более 10 см.

Блестящий черный окрас и крепкие челюсти.

Но стоит ли его бояться

Яд андалузского тарантула токсичен, но не смертелен для человека.

Укус очень болезненный , его сравнивают с ужалением крупной осы.

, его сравнивают с ужалением крупной осы. Паук агрессивен, если его потревожить, но сам никогда не нападает.

"Он, конечно, ядовит, но не опасен для человека. Хотя его укус — удовольствие сомнительное", — комментируют специалисты.

Как паук стал домашним питомцем

Вместо того чтобы избавиться от паука, его решили передать в надежные руки. Новый хозяин — Джек Кассон, знаток экзотических пауков из Хартлпула.

Он дал пауку имя "Бесси", и теперь тот обживается в террариуме.

"Она в отличной форме, уже начала плести паутину и съела пять сверчков!" — рассказал Джек.

Бесси быстро адаптировалась к новому дому. Теперь она — звезда среди любителей экзотических животных.

"Пауков часто недооценивают. В Британии нет смертельно опасных видов, и ни один паук не станет нападать на человека просто так", — добавляет Джек.

Как пауки путешествуют по миру

Андалузский тарантул — не единственный, кто оказывается неожиданным пассажиром.

Как пауки попадают в другие страны

Грузовые контейнеры и фуры: их любимые места для "путешествий".

их любимые места для "путешествий". Декоративные растения и экзотические товары: идеальные укрытия.

идеальные укрытия. Теплые и влажные уголки: создают комфортные условия в пути.

Иногда такие "гости" даже оседают в новых странах, но британский климат слишком холоден для андалузского тарантула — в природе он бы здесь не выжил.

Почему пауков не стоит бояться

Миф: Все пауки опасны для человека.

Факт: Большинство видов — безвредны, а укусы редки.

Миф: Паук может намеренно напасть на человека.

Факт: Они атакуют только в самообороне.

Миф: Нужно убивать пауков в доме.

Факт: Пауки уничтожают насекомых-вредителей и помогают сохранять баланс экосистемы.

Заключение: неожиданный герой среди пауков

История андалузского тарантула показывает, что даже самые пугающие существа могут быть интересными и достойными уважения. Вместо того чтобы уничтожить редкого паука, его передали в заботливые руки — и теперь он живет как настоящий VIP-питомец.

Так что, если вы вдруг увидите необычного паука — не паникуйте! Возможно, это следующий герой удивительной истории о путешественниках из мира природы.

Уточнения

Тарантул (англ Tarantula) — псевдоним, которые носили некоторые персонажи в сериях комиксов Marvel Comics.

