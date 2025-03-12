Испанский нелегал с восьмью лапами: паук, который хотел жить в Англии

Необычный пассажир прибыл в Англию вместе с партией оливковых деревьев. Оказалось, это крупнейший ядовитый паук Европы — андалузский тарантул.
Работники питомника в Западном Суссексе были готовы к чему угодно — но точно не к встрече с гигантским тарантулом. Все началось, когда сын владельца разгружал привезенные из Кордовы (Испания) оливковые деревья.
Вдруг он заметил нечто черное и большое, быстро мелькнувшее у него под ногами.
"Он позвонил мне и сказал, что видел огромное существо, заползающее под горшок", — рассказал владелец питомника.
Решив разобраться, они сфотографировали находку и отправили снимки специалистам. Ответ ошеломил: это андалузский тарантул (Macrothele calpeiana), крупнейший паук Европы.
Этот вид, обитающий в Южной Испании, выглядит внушительно:
"Он, конечно, ядовит, но не опасен для человека. Хотя его укус — удовольствие сомнительное", — комментируют специалисты.
Вместо того чтобы избавиться от паука, его решили передать в надежные руки. Новый хозяин — Джек Кассон, знаток экзотических пауков из Хартлпула.
Он дал пауку имя "Бесси", и теперь тот обживается в террариуме.
"Она в отличной форме, уже начала плести паутину и съела пять сверчков!" — рассказал Джек.
Бесси быстро адаптировалась к новому дому. Теперь она — звезда среди любителей экзотических животных.
"Пауков часто недооценивают. В Британии нет смертельно опасных видов, и ни один паук не станет нападать на человека просто так", — добавляет Джек.
Андалузский тарантул — не единственный, кто оказывается неожиданным пассажиром.
Иногда такие "гости" даже оседают в новых странах, но британский климат слишком холоден для андалузского тарантула — в природе он бы здесь не выжил.
История андалузского тарантула показывает, что даже самые пугающие существа могут быть интересными и достойными уважения. Вместо того чтобы уничтожить редкого паука, его передали в заботливые руки — и теперь он живет как настоящий VIP-питомец.
Так что, если вы вдруг увидите необычного паука — не паникуйте! Возможно, это следующий герой удивительной истории о путешественниках из мира природы.
Тарантул (англ Tarantula) — псевдоним, которые носили некоторые персонажи в сериях комиксов Marvel Comics.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.