Природный Google Переводчик: как звери учат и используют сигналы других видов

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Межвидовое общение — реальность, а не фантастика. Исследования показывают, что животные способны понимать и использовать сигналы других видов, иногда для взаимопомощи, а иногда — ради выгоды. Насколько далеко может зайти этот навык

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Как животные понимают друг друга

Птицы адаптируют вокализации

Перелетные воробьиные птицы улавливают и интерпретируют крики других видов, чтобы ориентироваться в пути и избегать опасностей. Исследование, опубликованное в Current Biology, подтвердило, что птицы способны извлекать информацию из сигналов соседей.

Дронго обманывают сурикатов

Эти хитрые птицы имитируют крики тревоги сурикатов, заставляя их прятаться, а затем крадут их еду. Исследования показали, что дронго осознают, какой эффект производит их подражание, но остается вопрос: делают ли они это осознанно или просто реагируют на успешные стратегии?

Слоны и землекопы создают диалекты

Слоны используют язык тела для общения, а голые землекопы обладают различными акцентами в зависимости от своей группы.

Язык или просто сигналы

Профессор эволюционной антропологии Саймон В. Таунсенд поясняет, что у животных нет языка в человеческом понимании:

«Язык — это видоспецифическая система коммуникации».

Но ученые считают, что многие виды умеют интерпретировать сигналы других существ и даже использовать их в своих интересах.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus "восприятие"; "разуме́ние", "понимание"; "понятие", "рассу́док") или ум - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

