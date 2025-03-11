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Весенний чек-лист для собак и кошек: как подготовить любимца к теплому сезону

2:37
Зоосфера

С приходом весны домашним животным требуется особый уход. Ветеринар Вера Земская рассказала, какие процедуры помогут поддержать здоровье собак и кошек в этот период и избежать сезонных проблем.

Далматинец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Далматинец

Что нужно делать весной для собак

Обработка от паразитов

  • Весной активизируются клещи и блохи, поэтому собак нужно обязательно обработать специальными каплями, спреями или надеть защитный ошейник.

Антигельминтные препараты

  • Раз в три месяца собаке следует давать средства от глистов.

Вакцинация

  • Весной многие владельцы проводят ежегодную прививку от бешенства и других опасных инфекций. Вакцинацию можно делать за две недели до окончания срока действия предыдущей прививки.

Стрижка когтей

  • Если когти слишком длинные, собака может цепляться за поверхности и испытывать дискомфорт. В худшем случае коготь может сломаться — это болезненно и долго заживает.

Вычесывание шерсти

После зимы шерсть становится сухой и ломкой. Чтобы помочь собаке избавиться от отмерших волосков, можно:

  • Самостоятельно вычесать питомца расческами.
  • Отвести его на "экспресс-линьку” — безопасную процедуру, во время которой лишнюю шерсть удаляют механическими расческами и компрессором.

Весенние витамины

  • Весной собаке можно давать сбалансированные добавки с омегой-3, куриный желток или рыбий жир в капсулах.

Легкая стрижка

  • Можно убрать шерсть между когтями, в области глаз и гениталий. Полноценную стрижку лучше делать в мае-июне, когда тепло.

Весенний уход за кошками

Обработка от паразитов

  • Кошкам тоже нужно раз в три месяца давать препараты от глистов. Клещи у кошек отличаются от собачьих — они вызывают отодектоз и демодекоз, поэтому весной важно проверять уши питомца.

Вакцинация

  • Кошкам также раз в год делают прививки от инфекций.

Стрижка когтей

  • Если когти не подстригать, они могут врастать в подушечки лап, вызывая боль и воспаление.

Вычесывание шерсти

  • Как и у собак, весной у кошек начинается линька. Можно вычесывать их дома или отвести на специальную процедуру в груминг-салон.

Дополнительные витамины

Лучший источник витаминов для кошек весной — это свежая трава. Ее можно купить в магазине или вырастить дома, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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