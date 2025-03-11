Весенний чек-лист для собак и кошек: как подготовить любимца к теплому сезону

С приходом весны домашним животным требуется особый уход. Ветеринар Вера Земская рассказала, какие процедуры помогут поддержать здоровье собак и кошек в этот период и избежать сезонных проблем.
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Далматинец
Что нужно делать весной для собак
Обработка от паразитов
Весной активизируются клещи и блохи, поэтому собак нужно обязательно обработать специальными каплями, спреями или надеть защитный ошейник.
Антигельминтные препараты
Раз в три месяца собаке следует давать средства от глистов.
Вакцинация
Весной многие владельцы проводят ежегодную прививку от бешенства и других опасных инфекций. Вакцинацию можно делать за две недели до окончания срока действия предыдущей прививки.
Стрижка когтей
Если когти слишком длинные, собака может цепляться за поверхности и испытывать дискомфорт. В худшем случае коготь может сломаться — это болезненно и долго заживает.
Вычесывание шерсти
После зимы шерсть становится сухой и ломкой. Чтобы помочь собаке избавиться от отмерших волосков, можно:
Самостоятельно вычесать питомца расческами.
Отвести его на "экспресс-линьку” — безопасную процедуру, во время которой лишнюю шерсть удаляют механическими расческами и компрессором.
Весенние витамины
Весной собаке можно давать сбалансированные добавки с омегой-3, куриный желток или рыбий жир в капсулах.
Легкая стрижка
Можно убрать шерсть между когтями, в области глаз и гениталий. Полноценную стрижку лучше делать в мае-июне, когда тепло.
Весенний уход за кошками
Обработка от паразитов
Кошкам тоже нужно раз в три месяца давать препараты от глистов. Клещи у кошек отличаются от собачьих — они вызывают отодектоз и демодекоз, поэтому весной важно проверять уши питомца.
Вакцинация
Кошкам также раз в год делают прививки от инфекций.
Стрижка когтей
Если когти не подстригать, они могут врастать в подушечки лап, вызывая боль и воспаление.
Вычесывание шерсти
Как и у собак, весной у кошек начинается линька. Можно вычесывать их дома или отвести на специальную процедуру в груминг-салон.
Дополнительные витамины
Лучший источник витаминов для кошек весной — это свежая трава. Ее можно купить в магазине или вырастить дома, сообщает сайт Москва 24.
Уточнения
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.