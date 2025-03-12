Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого
Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы
Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов
Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов
Исповедь Пелагеи: что заставило певицу плакать после съёмок шоу Голос
Режиссёр перешёл черту: Андреасяна хотят депортировать за критику Тарковского
Скарлетт Йоханссон отказалась от селфи с фанатом – и вот почему
Скорость света в ваших руках: как работает новая революционная камера
Трамп удваивает пошлины: Канада под давлением новых тарифов на сталь и алюминий

Кот нападает без причины? На самом деле причина есть — и вот какая

Зоосфера

Представьте: ласковый питомец вдруг выпускает когти, шипит на гостей или бросается на других животных. Кажется, что кот стал неуправляемым, но на самом деле агрессия всегда имеет причину. Каждый третий отказ от кошки связан именно с её сложным характером. Разбираемся, когда виновато здоровье, а когда поведение можно скорректировать.

Булликэт
Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булликэт

Когда агрессия — признак болезни

Первое, что нужно проверить, — здоровье. Внезапные атаки могут быть связаны с болью: от проблем с зубами до неврологических расстройств. Ветеринарный осмотр поможет понять, нужна ли медицинская помощь или стоит работать над поведением.

Испуг — самый частый триггер

Громкие звуки, незнакомые люди, поездки или даже ребёнок в доме могут привести к панике. Испуганная кошка не нападает из злобы, а просто защищается. Если у питомца прижаты уши, шерсть встала дыбом, а хвост дёргается — не пытайтесь успокоить его силой. Дайте кошке возможность спрятаться, иначе страх перерастёт в агрессию.

Игра, вышедшая из-под контроля

Котята, не научившиеся контролировать силу укусов, во взрослом возрасте воспринимают руки хозяев как игрушку. Важно пресекать такие нападения сразу: замените пальцы на удочку или мягкую игрушку. Если питомец заигрался и вцепился в руку, просто прекратите игру — это самый эффективный сигнал.

Почему кошка кусается после ласки?

Некоторые питомцы выдерживают поглаживания только несколько минут, а затем внезапно кусаются. Причина — перевозбуждение. Если кошка напрягает тело, дёргает хвостом или замирает с расширенными зрачками, лучше остановиться.

Злость из-за окна

Кошка может злиться на птицу за стеклом или на соседского кота, но выплеснуть агрессию некуда — тогда страдает хозяин. Это называется перенаправленной агрессией. В таких случаях помогает либо ограничение обзора (закрытые шторы), либо создание "наблюдательных зон", откуда питомец сможет спокойно наблюдать за улицей.

Территория под защитой

Кошки охраняют пространство даже яростнее, чем собаки. Гость, новый питомец или запах чужого животного на вашей одежде могут вызвать агрессию. Отдельная причина конфликтов — борьба за лидерство. Если кот блокирует проходы или шипит на других членов семьи, разделите зоны кормления и дайте каждому питомцу личное пространство.

Гормоны против инстинктов

Некастрированные коты чаще проявляют агрессию, особенно в период половой охоты. Стерилизация снижает до 90% конфликтов. Однако даже самая ласковая кошка станет агрессивной, если защищает потомство — это временное явление, требующее терпения.

Если кошка вдруг начала вести себя агрессивно, важно не ругать её, а понять причину. Большинство проблем можно решить, если правильно подойти к ситуации.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Экономика и бизнес
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины Любовь Степушова Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого
Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы
Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов
Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов
Исповедь Пелагеи: что заставило певицу плакать после съёмок шоу Голос
Режиссёр перешёл черту: Андреасяна хотят депортировать за критику Тарковского
Скарлетт Йоханссон отказалась от селфи с фанатом – и вот почему
Скорость света в ваших руках: как работает новая революционная камера
Трамп удваивает пошлины: Канада под давлением новых тарифов на сталь и алюминий
Испытание всей жизни: Буйнов навестил пострадавшую в ДТП пенсионерку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.