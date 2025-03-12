Хотите узнать, о чём мечтает ваш пёс: просто посмотрите, как он спит – и приготовьтесь к неожиданностям

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, как ваш пёс скулит, дёргает лапами или даже рычит во сне? Это не просто случайные движения — собаки действительно видят сны.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Что снится вашему питомцу:

Повторение дня - собаки переживают прогулки, игры и даже конфликтные моменты.

- собаки переживают прогулки, игры и даже конфликтные моменты. Плохие сны - если пёс поджимает хвост или скулит, возможно, он вспоминает стрессовую ситуацию.

- если пёс поджимает хвост или скулит, возможно, он вспоминает стрессовую ситуацию. Бег во сне - питомец может "переживать" прогулку или погоню за мячом.

Как помочь собаке спать спокойно:

Не будите резко - это может напугать. Лучше ласково погладить после сна.

- это может напугать. Лучше ласково погладить после сна. Спокойные игры перед сном - избегайте стрессов вечером.

- избегайте стрессов вечером. Правильное питание - кормите за 2-3 часа до сна, чтобы избежать дискомфорта.

- кормите за 2-3 часа до сна, чтобы избежать дискомфорта. Поза калачиком - это не просто милота, а способ почувствовать безопасность.

- это не просто милота, а способ почувствовать безопасность. Интересный факт: щенки и пожилые собаки видят сны чаще остальных из-за особенностей нервной системы.

Если собака часто просыпается в испуге — обратитесь к ветеринару. Это может быть признаком невроза или боли.

Вывод

Собаки спят не просто так — они "переживают" день во сне. А ваша собака довольна своими снами?