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Ветеринары предупреждают: молоко не заменит воду для кошки

2:17
Зоосфера » Кошки

Мы привыкли думать, что кошки обожают молоко — так показывают в мультфильмах. Но почему в реальности многие питомцы его избегают, и стоит ли вообще предлагать этот продукт?

Котенок в коробке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок в коробке

Котята и молоко: необходимость или опасность

Молоко действительно жизненно важно для котят, но только в первые недели жизни и только материнское. Оно содержит необходимые антитела, жиры и белки, поддерживающие иммунитет. Коровье молоко не подходит: его состав отличается, а избыток лактозы может вызвать расстройства желудка.

Если котёнок остался без матери, лучше использовать специальные заменители молока, рекомендованные ветеринарами. В крайнем случае можно дать разведённое козье или овечье молоко, но оно не является полноценной альтернативой.

Почему взрослые кошки не переваривают молоко

С возрастом у большинства кошек снижается выработка лактазы — фермента, расщепляющего лактозу. В результате непереваренный молочный сахар вызывает вздутие, дискомфорт и диарею. Даже если у кошки сохраняется способность усваивать молоко, оно остаётся нежелательным продуктом: высокое содержание калорий может привести к ожирению.

"Миска молока для кошки — как огромная пицца для человека", — объясняют диетологи.

Кроме того, у некоторых питомцев развивается аллергия на молочный белок, проявляющаяся кожными воспалениями и зудом.

Чем заменить молоко, если кошка его любит

Главный и единственный необходимый напиток для кошки — чистая вода. Но если хочется побаловать питомца, можно предложить:

  • твёрдый сыр
  • несладкий йогурт
  • творог

Эти продукты содержат меньше лактозы и легче усваиваются. Растительное молоко (овсяное, кокосовое) не вредно, но из-за отсутствия привычного запаха кошки редко его пьют.

Важно помнить: любые угощения нужно давать редко и в небольших количествах, следя за реакцией питомца.

Если ваша кошка здорова, ей достаточно качественного корма и чистой воды. А миф о том, что молоко — идеальное лакомство для пушистых питомцев, лучше оставить в прошлом.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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