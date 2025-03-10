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Редкий рак у шимпанзе – и трогательное воссоединение с партнером

2:48
Зоосфера

В одном из зоопарков 23-летняя шимпанзе Марта перенесла сложную хирургическую операцию после выявления у нее редкого онкологического заболевания. Врачи диагностировали аденокистозную карциному — злокачественную опухоль, поражающую область головы и шеи, которая встречается у животных всего в 3% случаев.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Как обнаружили болезнь

Первый тревожный симптом заметили сотрудники зоопарка, когда Марта начала "жаловаться" на боль в ухе — она терла его лапой и выглядела обеспокоенной. Ветеринары провели осмотр и поначалу предположили обычное воспаление. Однако после более детального обследования стало ясно, что причина гораздо серьезнее — была обнаружена опухоль.

Результаты биопсии подтвердили страшный диагноз. Ситуация осложнялась тем, что подобные новообразования у животных редко поддаются лечению, и в случае Марты традиционные методы могли не сработать. Ветеринары решили обратиться за помощью к онкологам, специализирующимся на опухолях головы и шеи.

Операция и риск

Как сообщает "Царьград", история Марты - редкий случай успешного хирургического вмешательства при столь сложном диагнозе у приматов. К решению проблемы подключились ведущие хирурги-онкологи из Свердловского областного онкологического диспансера. Хирург, заведующий отделением опухолей головы и шеи, совместно с коллегами разработал план оперативного вмешательства. Особенность заключалась в том, что у приматов строение головы и сосудистой системы отличается от человеческого, а наркоз требует точного подбора дозировки.

Операция длилась чуть более часа. Несмотря на все сложности, она прошла успешно — хирурги удалили опухоль, минимизировав риски для Марты. Врачи уделили особое внимание тому, чтобы снизить уровень стресса у животного, поскольку у шимпанзе после наркоза нередко возникают осложнения, связанные с тревожностью.

Возвращение домой

После завершения хирургического вмешательства Марта несколько часов находилась под наблюдением ветеринаров. Когда стало ясно, что ее состояние стабильно, ее вернули в родной вольер. Там ее с нетерпением ждал партнер — самец шимпанзе по кличке Джон, который все время переживал за свою подругу.

Спустя несколько дней после операции Марта окончательно пришла в себя, стала активнее, а ее аппетит восстановился. Совсем скоро она снова будет радовать посетителей зоопарка, а 10 марта вместе с Джоном они отметили свой день рождения, который в этот раз стал особенным.

Уточнения

Шимпанзе́ — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе (Pan paniscus), также известный под названием бонобо.

Автор Дмитрий Тезнев
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