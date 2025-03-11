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Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных

1:36
Зоосфера

Многие цветы, которые мы привыкли видеть в букетах, могут смертельно угрожать здоровью домашних животных. Даже если вы ставите растения повыше, кошки легко доберутся до них, а у некоторых цветов (например, лилий) опасна даже пыльца.

Кошка
Фото: Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Какие цветы смертельно опасны?
Вот список растений, которые ни в коем случае нельзя держать в доме, если у вас есть кошка или собака:

  • Амариллис — вызывает рвоту и диарею.
  • Гвоздика — может привести к проблемам с ЖКТ.
  • Нарцисс — смертельно ядовит, вызывает судороги.
  • Гладиолус — раздражает пищеварительный тракт.
  • Гортензия — приводит к нарушению сердечного ритма.
  • Ландыш — опасен даже в микродозах! Вызывает сбои в работе сердца.
  • Пион — токсичен для кошек и собак, вызывает сильное отравление.
  • Тюльпан — смертельно опасен для кошек!
  • Азалия, рододендрон, лаванда — вызывают рвоту, слабость, судороги.

Что делать, если питомец съел ядовитый цветок

  1. Немедленно вызовите ветеринара!

  2. Не ждите появления симптомов — некоторые яды действуют не сразу.

  3. Не пытайтесь вызвать рвоту без консультации специалиста.

  4. Запомните, что именно съел питомец — это поможет врачам быстрее назначить лечение.

Будьте осторожны:

Даже маленький кусочек листа или несколько капель пыльцы могут стать смертельными для вашего любимца. Выбирайте безопасные для животных цветы, такие как орхидеи, розы или фиалки.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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