Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных

Многие цветы, которые мы привыкли видеть в букетах, могут смертельно угрожать здоровью домашних животных. Даже если вы ставите растения повыше, кошки легко доберутся до них, а у некоторых цветов (например, лилий) опасна даже пыльца.
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Кошка
Какие цветы смертельно опасны? Вот список растений, которые ни в коем случае нельзя держать в доме, если у вас есть кошка или собака:
Амариллис — вызывает рвоту и диарею.
Гвоздика — может привести к проблемам с ЖКТ.
Нарцисс — смертельно ядовит, вызывает судороги.
Гладиолус — раздражает пищеварительный тракт.
Гортензия — приводит к нарушению сердечного ритма.
Ландыш — опасен даже в микродозах! Вызывает сбои в работе сердца.
Пион — токсичен для кошек и собак, вызывает сильное отравление.