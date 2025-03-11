Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие цветы, которые мы привыкли видеть в букетах, могут смертельно угрожать здоровью домашних животных. Даже если вы ставите растения повыше, кошки легко доберутся до них, а у некоторых цветов (например, лилий) опасна даже пыльца.

Фото: Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Какие цветы смертельно опасны?

Вот список растений, которые ни в коем случае нельзя держать в доме, если у вас есть кошка или собака:

Амариллис — вызывает рвоту и диарею.

Гвоздика — может привести к проблемам с ЖКТ.

Нарцисс — смертельно ядовит, вызывает судороги.

Гладиолус — раздражает пищеварительный тракт.

Гортензия — приводит к нарушению сердечного ритма.

Ландыш — опасен даже в микродозах! Вызывает сбои в работе сердца.

Пион — токсичен для кошек и собак, вызывает сильное отравление.

Тюльпан — смертельно опасен для кошек!

Азалия, рододендрон, лаванда — вызывают рвоту, слабость, судороги.

Что делать, если питомец съел ядовитый цветок

Немедленно вызовите ветеринара! Не ждите появления симптомов — некоторые яды действуют не сразу. Не пытайтесь вызвать рвоту без консультации специалиста. Запомните, что именно съел питомец — это поможет врачам быстрее назначить лечение.

Будьте осторожны:

Даже маленький кусочек листа или несколько капель пыльцы могут стать смертельными для вашего любимца. Выбирайте безопасные для животных цветы, такие как орхидеи, розы или фиалки.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



