Забыть о слезах и насморке: какие породы собак подходят даже аллергикам

Аллергия — не приговор для любителей собак! Существуют породы, которые минимально вызывают реакции, а правильный уход поможет свести риск к нулю.
Аллергию провоцирует не шерсть, а белки в слюне, моче и кожных выделениях питомца. Некоторые породы выделяют меньше аллергенов, что делает их идеальными компаньонами.
Собака в доме — это радость, и аллергия не должна мешать вам завести преданного друга. Главное — правильный выбор породы и забота о чистоте.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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