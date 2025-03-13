Забыть о слезах и насморке: какие породы собак подходят даже аллергикам

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Аллергия — не приговор для любителей собак! Существуют породы, которые минимально вызывают реакции, а правильный уход поможет свести риск к нулю.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Что вызывает аллергию и какие собаки безопаснее?

Аллергию провоцирует не шерсть, а белки в слюне, моче и кожных выделениях питомца. Некоторые породы выделяют меньше аллергенов, что делает их идеальными компаньонами.

Гипоаллергенные породы собак

Жесткошерстные: эрдельтерьер, джек-рассел, фокстерьер, шнауцер

Курчавые: пудель, бишон фризе, керри-блю-терьер

Голые: китайская хохлатая, американский голый терьер, перуанская собака

Длинношерстные: йоркширский терьер, ши-тцу, афганская борзая

Как уменьшить влияние аллергенов?

Регулярно купайте и расчёсывайте собаку

Используйте очиститель воздуха

Избавьтесь от ковров и "пылесборников"

Чаще делайте влажную уборку

Проконсультируйтесь с врачом по поводу иммунотерапии

Собака в доме — это радость, и аллергия не должна мешать вам завести преданного друга. Главное — правильный выбор породы и забота о чистоте.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

