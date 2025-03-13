Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога в никуда? Ford избавляется от Focus ради электрокроссоверов
Правда о пробиотиках: что скрывают от нас производители добавок
Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи
Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников
90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам
Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру
Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

Забыть о слезах и насморке: какие породы собак подходят даже аллергикам

1:14
Зоосфера

Аллергия — не приговор для любителей собак! Существуют породы, которые минимально вызывают реакции, а правильный уход поможет свести риск к нулю.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Что вызывает аллергию и какие собаки безопаснее?

Аллергию провоцирует не шерсть, а белки в слюне, моче и кожных выделениях питомца. Некоторые породы выделяют меньше аллергенов, что делает их идеальными компаньонами.

Гипоаллергенные породы собак

  • Жесткошерстные: эрдельтерьер, джек-рассел, фокстерьер, шнауцер
  • Курчавые: пудель, бишон фризе, керри-блю-терьер
  • Голые: китайская хохлатая, американский голый терьер, перуанская собака
  • Длинношерстные: йоркширский терьер, ши-тцу, афганская борзая

Как уменьшить влияние аллергенов?

  • Регулярно купайте и расчёсывайте собаку
  • Используйте очиститель воздуха
  • Избавьтесь от ковров и "пылесборников"
  • Чаще делайте влажную уборку
  • Проконсультируйтесь с врачом по поводу иммунотерапии

Собака в доме — это радость, и аллергия не должна мешать вам завести преданного друга. Главное — правильный выбор породы и забота о чистоте.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи
Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников
90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам
Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру
Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным
Жизнь на привязи: как цепь превращает преданного друга в агрессивного зверя
Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.