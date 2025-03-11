Кот-медведь, морская звезда и горная курица: 10 животных, которые получили свои названия по ошибке и теперь вынуждены с этим жить

Многие животные получили свои названия благодаря внешнему сходству или случайным ассоциациям. Однако в некоторых случаях их прозвища вводят в заблуждение, не имея ничего общего с их реальной природой. Вот 10 примеров животных, чьи названия вовсе не соответствуют действительности.
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Красная панда
Медовый медведь (кинкажу, Potos flavus)
Несмотря на название, этот зверек не имеет отношения ни к медведям, ни к мёду. Он относится к семейству енотовых и питается в основном фруктами. Название, вероятно, связано с его длинным языком, которым он иногда слизывает мед, но делает это крайне редко.
Красная панда (Ailurus fulgens)
Хотя слово "панда" ассоциируется с большими черно-белыми медведями, красные панды к ним не относятся. Они представляют отдельное семейство и гораздо ближе к енотам и скунсам, чем к медведям.
Китовая акула (Rhincodon typus)
Это не кит, а настоящая акула, хоть и самая крупная в мире. Как и киты, она питается планктоном методом фильтрации, что, вероятно, и дало ей такое название.
Морская свинка (Cavia porcellus)
Эти маленькие грызуны не имеют отношения ни к свиньям, ни к Гвинее. Вероятно, их так назвали из-за звуков, напоминающих хрюканье, а "гвинейскими" они могли стать из-за путаницы в торговых маршрутах.
Кот-медведь (бинтуронг, Arctictis binturong)
Этот зверь из Юго-Восточной Азии не является ни медведем, ни кошкой. Он ближе к циветтам и мангустам, но его внешность действительно сочетает в себе черты обоих животных.
Летучая лисица (род Pteropus)
Эти крупные летучие мыши с рыжевато-коричневым мехом и заостренной мордой действительно напоминают лисиц, но не имеют к ним никакого отношения. Они питаются фруктами и отличаются миролюбивым характером.
Косатка (Orcinus orca)
Эти морские хищники на самом деле принадлежат не к китам, а к семейству дельфиновых. Косатки — самые крупные дельфины в мире, но их мощь и агрессивность дали им прозвище "кит-убийца".
Летающий лемур (род Cynocephalus)
Эти животные не летают и не являются лемурами. Они относятся к отдельной группе млекопитающих — шерстокрылов, которые способны парить в воздухе, используя кожные перепонки.
Горная курица (Leptodactylus fallax)
Несмотря на название, это вовсе не птица, а большая и мясистая лягушка, обитающая в Карибском регионе. Ее мясо долгое время считалось деликатесом, из-за чего вид оказался на грани исчезновения.
Морская звезда
Она не звезда и не рыба. Морские звезды — это иглокожие, родственники морских ежей и морских огурцов. В английском языке их пытаются называть "sea stars", чтобы избежать путаницы, но привычное "starfish" до сих пор остается в обиходе.
Мир природы полон удивительных существ, но их названия не всегда отражают реальность. Некоторые из них получили свои прозвища из-за внешнего сходства, другие — по случайному стечению обстоятельств. Это может привести к путанице, заставляя нас воспринимать животных не такими, какие они есть на самом деле.
Однако, несмотря на эти ошибки, изучение природы и ее обитателей остается невероятно увлекательным процессом. Ведь за каждым названием, даже самым неточным, скрывается своя история. А понимание истинной природы животных помогает нам не только расширить кругозор, но и лучше заботиться об окружающем мире.
Уточнения
Зооло́гия (от др.-греч. ζῷον — животное + λόγος — учение) — наука о представителях царства животных, в том числе человеке.