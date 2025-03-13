Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности

Кошки — независимые и загадочные создания, но это не значит, что они не привязываются к своим хозяевам. Если ваш питомец ведёт себя определённым образом, он, скорее всего, вас обожает!
Так питомец "метит" вас своим запахом, считая частью семьи.
Поднятый хвост и лёгкие касания им — явный признак счастья рядом с вами.
Так кошка показывает абсолютное доверие и ощущение безопасности.
Если мурчание сопровождает время, проведённое с вами, это явный знак привязанности.
Нежные укусы — форма игры и дружеских проявлений.
Облизывает волосы, уши или руки? Значит, считает вас "своим".
Кошки демонстрируют уязвимое место только тем, кому полностью доверяют.
Это аналог кошачьего поцелуя — попробуйте моргнуть в ответ!
Так питомец пытается сохранить вашу близость даже в ваше отсутствие.
Если кошка приносит игрушку (или что-то похуже), это знак заботы.
Если питомец активно втягивает вас в игры — вы важная часть его жизни.
Кошка может ревновать вас даже к ноутбуку или телефону, если уделяете им слишком много внимания.
Следование за хозяином — один из самых явных знаков любви.
Во сне кошки уязвимы, и если она спит с вами — полностью доверяет.
Кошка устроилась на вас в неудобной позе, но не уходит? Значит, ей важнее быть рядом.
Кошки не выражают эмоции так явно, как собаки, но если ваш питомец делает что-то из этого списка — будьте уверены, он вас действительно любит!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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