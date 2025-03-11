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Днём или ночью: теперь животные выбирают сами, и причина вас удивит

1:08
Зоосфера

Новое исследование Университета Род-Айленда перевернуло представление о суточной активности млекопитающих. Анализ более 8,9 млн наблюдений за 445 видами из 38 стран показал: животные не всегда придерживаются строгого графика дня и ночи.

Сова
Фото: flickr.com by Archangel12, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сова

Что выяснили учёные:

  • Менее половины животных соответствуют традиционным представлениям о дневной или ночной активности.
  • Чёрные медведи могут менять режим, оставаясь активными и днём, и ночью в случайном порядке.

  • Люди тоже влияют на суточный ритм животных: треть видов изменила свой режим активности из-за антропогенного воздействия.

Почему это важно

Ранее считалось, что млекопитающие чётко делятся на дневных и ночных. Однако данные камер-ловушек доказывают: поведение животных намного сложнее и зависит от множества факторов.

Это открытие поможет лучше понять экосистемы, скорректировать методы наблюдения за дикой природой и даже пересмотреть стратегии её сохранения.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
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