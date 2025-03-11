Днём или ночью: теперь животные выбирают сами, и причина вас удивит

Новое исследование Университета Род-Айленда перевернуло представление о суточной активности млекопитающих. Анализ более 8,9 млн наблюдений за 445 видами из 38 стран показал: животные не всегда придерживаются строгого графика дня и ночи.
Что выяснили учёные:
Почему это важно
Ранее считалось, что млекопитающие чётко делятся на дневных и ночных. Однако данные камер-ловушек доказывают: поведение животных намного сложнее и зависит от множества факторов.
Это открытие поможет лучше понять экосистемы, скорректировать методы наблюдения за дикой природой и даже пересмотреть стратегии её сохранения.
Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.