Днём или ночью: теперь животные выбирают сами, и причина вас удивит

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое исследование Университета Род-Айленда перевернуло представление о суточной активности млекопитающих. Анализ более 8,9 млн наблюдений за 445 видами из 38 стран показал: животные не всегда придерживаются строгого графика дня и ночи.

Фото: flickr.com by Archangel12, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сова

Что выяснили учёные:

Менее половины животных соответствуют традиционным представлениям о дневной или ночной активности.

соответствуют традиционным представлениям о дневной или ночной активности. Чёрные медведи могут менять режим, оставаясь активными и днём, и ночью в случайном порядке .

могут менять режим, оставаясь активными . Люди тоже влияют на суточный ритм животных: треть видов изменила свой режим активности из-за антропогенного воздействия.

Почему это важно

Ранее считалось, что млекопитающие чётко делятся на дневных и ночных. Однако данные камер-ловушек доказывают: поведение животных намного сложнее и зависит от множества факторов.

Это открытие поможет лучше понять экосистемы, скорректировать методы наблюдения за дикой природой и даже пересмотреть стратегии её сохранения.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

