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Игра пчелиного престола: как рождаются королевы и почему они убивают соперниц

2:07
Зоосфера

Пчелиная матка — главный элемент улья, вокруг которого строится жизнь колонии. Однако она не рождается королевой, а становится ею благодаря специальному уходу и питанию.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пчела

Как пчелы выбирают матку

Каждое оплодотворенное яйцо в улье может стать либо рабочей пчелой, либо королевой. Судьбу личинки определяют:

  • Размер ячейки: будущие королевы развиваются в маточниках — особых ячейках, которые крупнее стандартных сот.
  • Рацион: в первые дни все личинки питаются маточным молочком. Однако затем личинки рабочих пчел переводят на смесь пыльцы и меда, а будущие королевы продолжают питаться исключительно маточным молочком.

Маточное молочко содержит особые белки, которые воздействуют на генетику личинок, изменяя их развитие. Это приводит к формированию половой системы, позволяющей королеве откладывать яйца, и другим анатомическим особенностям.

Отличия пчелиной матки от рабочих пчел

  • Размер: королева крупнее рабочих пчел.
  • Продолжительность жизни: матка может жить несколько лет, тогда как рабочие пчелы — всего несколько недель или месяцев.
  • Способность к размножению: только матка может откладывать яйца (до 2000 в день!).
  • Роль в улье: рабочие пчелы выполняют все обязанности — от сбора нектара до защиты улья, тогда как королева сосредоточена исключительно на воспроизводстве.

Что происходит, когда появляется новая матка

Если в улье созревает несколько королев, они могут:

  • Улететь с частью колонии (роение) и основать новый улей.
  • Остаться и бороться за власть, где сильнейшая королева уничтожает соперниц.

Почему маточное молочко ценится

Маточное молочко стало популярным среди людей благодаря своей связи с долголетием пчелиных маток. Оно используется в косметике и БАДах, однако его эффект на организм человека научно не подтвержден.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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