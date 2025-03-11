Игра пчелиного престола: как рождаются королевы и почему они убивают соперниц

Пчелиная матка — главный элемент улья, вокруг которого строится жизнь колонии. Однако она не рождается королевой, а становится ею благодаря специальному уходу и питанию.
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Пчела
Как пчелы выбирают матку
Каждое оплодотворенное яйцо в улье может стать либо рабочей пчелой, либо королевой. Судьбу личинки определяют:
Размер ячейки: будущие королевы развиваются в маточниках — особых ячейках, которые крупнее стандартных сот.
Рацион: в первые дни все личинки питаются маточным молочком. Однако затем личинки рабочих пчел переводят на смесь пыльцы и меда, а будущие королевы продолжают питаться исключительно маточным молочком.
Маточное молочко содержит особые белки, которые воздействуют на генетику личинок, изменяя их развитие. Это приводит к формированию половой системы, позволяющей королеве откладывать яйца, и другим анатомическим особенностям.
Отличия пчелиной матки от рабочих пчел
Размер: королева крупнее рабочих пчел.
Продолжительность жизни: матка может жить несколько лет, тогда как рабочие пчелы — всего несколько недель или месяцев.
Способность к размножению: только матка может откладывать яйца (до 2000 в день!).
Роль в улье: рабочие пчелы выполняют все обязанности — от сбора нектара до защиты улья, тогда как королева сосредоточена исключительно на воспроизводстве.
Что происходит, когда появляется новая матка
Если в улье созревает несколько королев, они могут:
Улететь с частью колонии (роение) и основать новый улей.
Остаться и бороться за власть, где сильнейшая королева уничтожает соперниц.
Почему маточное молочко ценится
Маточное молочко стало популярным среди людей благодаря своей связи с долголетием пчелиных маток. Оно используется в косметике и БАДах, однако его эффект на организм человека научно не подтвержден.
Уточнения
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.