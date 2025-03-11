Игра пчелиного престола: как рождаются королевы и почему они убивают соперниц

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пчелиная матка — главный элемент улья, вокруг которого строится жизнь колонии. Однако она не рождается королевой, а становится ею благодаря специальному уходу и питанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Как пчелы выбирают матку

Каждое оплодотворенное яйцо в улье может стать либо рабочей пчелой, либо королевой. Судьбу личинки определяют:

Размер ячейки: будущие королевы развиваются в маточниках — особых ячейках, которые крупнее стандартных сот.

будущие королевы развиваются в маточниках — особых ячейках, которые крупнее стандартных сот. Рацион: в первые дни все личинки питаются маточным молочком. Однако затем личинки рабочих пчел переводят на смесь пыльцы и меда, а будущие королевы продолжают питаться исключительно маточным молочком.

Маточное молочко содержит особые белки, которые воздействуют на генетику личинок, изменяя их развитие. Это приводит к формированию половой системы, позволяющей королеве откладывать яйца, и другим анатомическим особенностям.

Отличия пчелиной матки от рабочих пчел

Размер : королева крупнее рабочих пчел.

: королева крупнее рабочих пчел. Продолжительность жизни : матка может жить несколько лет, тогда как рабочие пчелы — всего несколько недель или месяцев.

: матка может жить несколько лет, тогда как рабочие пчелы — всего несколько недель или месяцев. Способность к размножению : только матка может откладывать яйца (до 2000 в день!).

: только матка может откладывать яйца (до 2000 в день!). Роль в улье: рабочие пчелы выполняют все обязанности — от сбора нектара до защиты улья, тогда как королева сосредоточена исключительно на воспроизводстве.

Что происходит, когда появляется новая матка

Если в улье созревает несколько королев, они могут:

Улететь с частью колонии (роение) и основать новый улей.

(роение) и основать новый улей. Остаться и бороться за власть, где сильнейшая королева уничтожает соперниц.

Почему маточное молочко ценится

Маточное молочко стало популярным среди людей благодаря своей связи с долголетием пчелиных маток. Оно используется в косметике и БАДах, однако его эффект на организм человека научно не подтвержден.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

