Дружба на лапах: 10 собак, которые станут лучшими друзьями вашему ребёнку

Завести собаку в семье с ребёнком — значит подарить ребёнку верного друга, компаньона и защитника. Но не каждая порода подходит для жизни с детьми. Какие собаки станут идеальными спутниками для малышей?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

ТОП-10 лучших пород для семей с детьми

1. Золотистый ретривер — терпеливый и умный компаньон

Добрые, умные и дружелюбные собаки, которые отлично ладят с детьми. Требуют активных прогулок и ухода за шерстью.

2. Лабрадор-ретривер — верный друг и неиссякаемый источник радости

Очень терпеливы и любят детей, но гиперактивны. Без воспитания могут превратиться в неуправляемую силу.

3. Сенбернар — гигант с добрым сердцем

Спокойные, уравновешенные собаки-спасатели, но требуют много места и терпения из-за своей слюнявости.

4. Колли — умная пастушья собака, которая заботится о семье

Дружелюбны, легко обучаются, но любят лаять и требуют ухода за длинной шерстью.

5. Бордер-колли — самая умная собака в мире

Отлично ладит с детьми, но может пытаться "пасти" их, требует много активности и умственной нагрузки.

6. Самоед — пушистая, улыбчивая собака, которая любит играть

Очень добры, обожают детей, но нуждаются в правильном воспитании и частом вычёсывании.

7. Французский бульдог — маленький весельчак с большим сердцем

Обожают людей, неагрессивны, но могут быть упрямыми.

8. Мопс — забавный компаньон для тех, кто не любит активные прогулки

Дружелюбны, но склонны к лени, ожирению и шумному храпу.

9. Вельш-корги — овчарка в миниатюре, которая терпеливо играет с детьми

Весёлые, умные, но требуют активных прогулок и не любят одиночества.

10. Эрдельтерьер — энергичный, умный, но не для самых маленьких

Отлично ладит с детьми, но требует активности и правильного воспитания.

Любая собака — это не только радость, но и большая ответственность. Выбирайте питомца с учётом потребностей семьи, и он станет вашим верным другом на долгие годы!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

