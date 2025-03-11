Как природа решила, что этим птицам больше не нужно летать

Птицы - символ свободы и полёта, но не все из них могут подняться в небо. Страусы, пингвины, казуары - эти пернатые когда-то летали, но разучились делать это в ходе эволюции. Учёные изучили 30 видов нелетающих птиц и их ближайших родственников, чтобы понять, какие изменения происходят в первую очередь.
Исследование показало: отказаться от полёта проще, чем вновь научиться летать. Основные причины потери крыльев:
Что исчезает в первую очередь:
Можно ли вернуть полёт
Практически нет! Как только птицы теряют способность к полёту, вернуть её эволюционным путём крайне сложно. Именно поэтому страусы, пингвины и киви уже никогда не взлетят.
Это открытие помогает лучше понять эволюцию пернатых и то, как они адаптируются к окружающей среде.
Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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