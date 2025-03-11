Как природа решила, что этим птицам больше не нужно летать

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Птицы - символ свободы и полёта, но не все из них могут подняться в небо. Страусы, пингвины, казуары - эти пернатые когда-то летали, но разучились делать это в ходе эволюции. Учёные изучили 30 видов нелетающих птиц и их ближайших родственников, чтобы понять, какие изменения происходят в первую очередь.

Фото: commons.wikimedia.org by Yathin S Krishnappa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Страус идёт по дороге

Как птицы теряют способность к полёту

Исследование показало: отказаться от полёта проще, чем вновь научиться летать. Основные причины потери крыльев:

Отсутствие хищников . Когда птицы заселяли острова без врагов, им больше не нужно было улетать от опасности.

. Когда птицы заселяли острова без врагов, им больше не нужно было улетать от опасности. Изменение среды . Например, пингвины отказались от полёта ради жизни в воде — их крылья превратились в "плавники".

. Например, пингвины отказались от полёта ради жизни в воде — их крылья превратились в "плавники". Экономия энергии. Развитие мощных крыльев и полёт требуют огромных ресурсов. Если птицам больше не нужно летать, эволюция делает их телосложение более приземлённым.

Что исчезает в первую очередь:

Кости изменяются быстрее, чем перья , потому что их рост требует больше энергии.

, потому что их рост требует больше энергии. Перья утрачивают аэродинамические свойства медленнее , сохраняясь дольше, чем лётные мышцы.

, сохраняясь дольше, чем лётные мышцы. Древние эволюционные структуры исчезают последними, а новые адаптации могут исчезнуть очень быстро.

Можно ли вернуть полёт

Практически нет! Как только птицы теряют способность к полёту, вернуть её эволюционным путём крайне сложно. Именно поэтому страусы, пингвины и киви уже никогда не взлетят.

Это открытие помогает лучше понять эволюцию пернатых и то, как они адаптируются к окружающей среде.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



