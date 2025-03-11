Тихие убийцы: 5 продуктов, которые могут убить вашего питомца

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые фрукты и овощи, безопасные для человека, могут быть смертельно опасны для собак. Ветеринар Амир Анвари предостерегает владельцев домашних животных от пяти продуктов, которые ни в коем случае не стоит включать в рацион питомцев.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Какие продукты представляют опасность

Виноград и изюм

Даже небольшое количество этих фруктов способно вызвать почечную недостаточность у собак. Точный механизм токсичности неизвестен, но реакция может быть крайне тяжелой, вплоть до летального исхода.

Симптомы отравления: рвота, диарея, потеря аппетита, слабость, боли в животе, учащенное питье.

Лук

Вне зависимости от того, в каком виде употребляется — сырой, жареный или в порошке — лук разрушает эритроциты у собак, что приводит к анемии. Даже небольшое количество может нанести вред.

Признаки отравления: вялость, бледные десны, потеря аппетита, расстройство желудка, нарушение координации.

Авокадо

В мякоти, кожуре и косточке авокадо содержится токсин персин, который провоцирует у собак рвоту, диарею и поражение сердца. Высокое содержание жиров в этом фрукте также может вызвать воспаление поджелудочной железы.

Опасность: косточка авокадо может привести к удушью или кишечной непроходимости.

Орехи макадамия

Собаки крайне чувствительны к этим орехам — они могут вызывать тремор, слабость, рвоту и лихорадку. Симптомы обычно проявляются в течение 12 часов после употребления и могут длиться несколько дней.

Чеснок

Как и лук, чеснок содержит соединения, разрушающие эритроциты. В результате у собаки может развиться анемия, слабость и нарушение дыхания. Опасность представляет даже небольшая доза, а при регулярном употреблении токсичный эффект накапливается.

Как действовать при отравлении

Если питомец случайно съел один из этих продуктов, нужно срочно обратиться к ветеринару. Желательно сразу вызвать рвоту (по рекомендации специалиста) и не ждать появления симптомов — токсические вещества могут начать действовать не сразу.

Итог

Даже натуральные продукты, которые кажутся безвредными, могут представлять серьезную угрозу для здоровья собак. Важно внимательно следить за рационом питомца и исключить потенциально опасные фрукты и овощи.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

